Emisiunea „Ochii pe mine!” De la amenajerea birourilor la amenajarea biroului din sufragerie! Antreprenorul Horaţiu Didea: “Un scaun trebuie să se adapteze foarte bine mişcărilor naturale ale celui care stă”/ Grigore Culian, redactor-şef “New York Magazin”: „În SUA, dacă ştii să faci ceva, nu ai cum să dai greş, rezultatul vine în timp.”

Invitaţi, marţi seara, 24 noiembrie 2020, la Aleph News, antreprenorul Horaţiu Didea şi Grigore Culian, redactorul-şef al publicaţiei în limba română din Statele Unite – New York Magazin.

Invitatul lui Vlad Craioveanu este Horaţiu Didea, antreprenorul pe care l-a prins pandemia cu afaceri în valoare de 10 milioane de euro, bani din soluţii de amenajări, mobilier de birou şi, în special, din scaune ergonomice. Pentru că este pasionat de tot ce este ergonomic, Horaţiu Didea are şi o diploma de evaluator ergonomic.

Horaţiu Didea şi-a construit mendalitatea de afacerist în SUA şi Anglia

Horaţiu Didea îţi povesteşte cum a ajuns să facă bani. Mai întâi, în ţară, din meditaţii, ca apoi să câştige banii din concursurile de cultură generală organizate de televiziuni. Mai târziu, ajunge să facă meditaţii de bridge în Statele Unite şi să lucreze la un “trust de housing” în Anglia: “Mentaliatatea de business a americanilor, felul în care muncesc, etica muncii, în care vând, îşi respectă cuvântul m-au influenţat foarte mult. Sunt filo-american, cred în piaţa liberă”, susţine antreprenorul Horaţiu Didea”.

10.000 de euro – primii bani pentru afacerea cu mobilier ergonomic

Şi cu doar 10.000 de euro, acesta şi-a început afacerea în 2010, la 5 ani de la întoarcerea în ţară: “În momentul când am decis să fac o afacere am analizat oportunităţile, în România interesul pentru scaune ergonomice, purificatoare de aer, pentru “wellbeing” reprezenta un intres scăzut”.

De ce avem nevoie de scaun ergonomic la muncă

Horaţiu Didea îţi spune şi de ce este bine să avem la muncă un scaun ergonomic:



Horaţiu Didea: Un scaun trebuie să se adapteze foarte bine mişcărilor naturale ale celui care stă. Acest scaun are câteva defecte, ale formei, aluneci un pic de pe el. Mecanismul de glisare al şezutului nu mai e ce a fost, deci e un scaun care s-a defectat un pic şi asta se simte. Braţele în momentul acesta, eu sunt mai mic de înălţime decât tine, dacă vreau să mi le sprijin, umărul meu cade într-o postură un pic incorectă. Şi din punct de vedere al mişcării, el nu se mişcă în perfectă sincronizare cu corpul nostru, care e un sistem de pârghii, cum îţi spuneam.

Vlad Craioveanu: E important să se întâmple asta?

Horaţiu Didea: E foarte important, pentru că trăim într-o epocă a umanităţii. E prima dată în istoria umanităţii, când omul stă în poziţia sezândă, care nu e naturală, mai mult decât stă în picioare sau întins, care sunt poziţii naturale.

Un scaun ergonomic este între 300 - 1.200 de euro

Dar ce scaune aleg românii în această perioadă, în care, cei mai mulţi, lucrează de acasă, în biroul “improvizat”, îţi spune Horaţiu Didea:



“Acum de când cu pandemia, fiecare om a realizat, muncim mult mai mult de acasă, că nu poate lucra de pe un scaun de lemn, un scaun rigid, ca cel pe care mi l-ai arătat. În momentul în care lucrezi mai mult de câteva ore începe să te doară spatele, ai probleme şi cu circulaţia sângelul. Şi atunci, cel puţin în cazul nostru, oamenii au manifestat din ce în ce mai mult interes. Din experienţa noastră, oamenii sunt dispuşi să dea cam între 300-1.200 de euro pe un scaun”.

Antreprenorul îţi explică şi de ce birourile nu vor mai fi pline de oameni, ca până acum. Horaţiu Didea susţine că doar firmele care spun “Da” digitalizării, vor rezista în viitor.

De la o carieră muzicală în România la visul american

În a doua parte a emisiunii “Ochii pe mine!”, Vlad Craioveanu îl are ca invitat pe Grigore Culian, românul care a fondat, în 1997, în Statele Unite, publicaţia în limba română “New York Magazin”.

Grigore Culian îţi povesteşte cum a ajuns să plece din ţară şi să ceară azil politic în Statele Unite, acolo unde îl aştepta sora sa. A lăsat în urmă o carieră muzicală şi a fost nevoit, în SUA, să aibă şi 4 joburi, pentru a se putea întreţine.

Cum a apărut ideea de a avea propriul ziar românesc la New York

Îţi explică, apoi, cum a ajuns să lucreze pentru prima dată la un ziar românesc şi să fie omul bun la toate. Iar, în momentul în care publicaţia a încetat să mai funcţioneze, fiica sa i-a dat o idee – să aibă propriul ziar în limba română:



“Andreea, fiica mea, era, cum v-am spus, era anul 2 la New York University. Mi-a spus, m-a încurajat să fac ziarul. Şi când i-am spus că nu ştiu să umblu cu computerele şi alte lucruri, mi-a spus: “Nu e nimic, o să te ajut eu, pentru că la şcoală, nu fac mare lucru în primii 2 ani. Şi asta mi-a dat o energie cu totul specială. Când copilul tău vine şi spune, te încurajează să faci ceva, parcă treci toate barierele şi, pur şi simplu, explodezi în creativitate, în forţă, în toate”.

Şi nu s-a lăsat, Grigore Culian a ajuns să înveţe cum stă treaba cu jurnalismul la şcoala celor de la New York Times.

Grigore Culian i-a luat interviu lui Hillary Clinton, în 2002

Acum, fiica sa este doctor în afaceri globale, iar Grigore Culian continuă să profeseze. Grigore Culian îţi dă detalii despre interviul care l-a făcut cunoscut, cel luat lui Hillary Clinton: „I-am luat interviu în 2002, candida pentru Senat, a câştigat. Mi-a lăsat o impresie foarte bună, era un politician care se ţinea de cuvânt, a căutat să intre în legătură cu presa etnică din New York, ne-a chemat pe toţi. I-am spus că doresc să o sprijin cum pot, cu condiţia ca si comunitatea noastră să primeadcă ceva în schimb”. Grigore Culin îţi spune şi care a fost interviul care l-a făcut să se simtă mândru că este român – cel al maestrului Gheorghe Zamfir.

Relaţiile româno-americane, taxate de Grigore Culian

Redactorul-şef al “New York Magazin” îţi vorbeşte şi de articolele sale în care critică relaţiile româno-americane:



„Întotdeauna am luat atitudune când Statele Unite au tratat România ca o colonie. Şi asta se întâmplă de foarte mulţi ani. Nu îmi e teamă să o spun la televiziune, am spus-o şi la alte televiziuni, ori de câte ori am fost contactat. Nu este corect, nu este „fair” pentru o ţară mică, aşa cum este România, dar care este un partener fidel în NATO şi în Uniunea Europeană, să fie tratată prin intervenţii brutale în viaţa politică a ţării noastre”.

Acesta mai are şi o altă nemulţumire în legătură cu programul Visa Weiver pentru români.

Statele Unite după alegerile prezindeţiale în viziunea lui Grigore Culian

Grigore Culian îţi explică şi cum este situaţia politică din Statele Unite, după alegerea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte: “În momentul de faţă se dă o luptă teribilă între două curente de formaţie neo-marxistă, din partea universităţilor americane, nu cred că va ajunge să fie o ţară comunistă. Tensiunea între simpatizanţii preşedintelui Trump şi cei ai lui Biden au scindat naţiunea în două părţi, vedeţi rezultatul alegerilor. Nu am probe să dovedesc că nu au fost corecte, ceva îmi spune că au fost fraudate”.

Românul jurnalist în Statele Unite îţi dă şi câteva sfaturi care te pot ajuta dacă vrei să trăieşti în America: “Dacă ştii să faci ceva, nu ai cum să dai greş, rezultatul vine în timp, primul lucru e să te pregăteşti într-un domeniu sau în mai multe. Aici nu poţi face doar dând din gură, trebuie să dovedeşti seriozitate. Principala mea armă a fost seriozitatea”.