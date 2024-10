Este oficial: Lana Del Rey s-a căsătorit cu ghidul turistic Jeremy Dufrene

După câteva săptămâni de speculaţii cu privire la statutul relaţiei lor, documentul de căsătorie a lui Del Rey şi Dufrene a fost semnat şi returnat la Lafourche Parish Clerk of Court, unde a fost depus vineri.

Documentul, obţinut de The Associated Press, îl menţionează ca oficiant pe pastorul din Los Angeles Judah Smith, care a fost pastorul lui Justin Bieber. A cincea piesă de pe albumul 2023 al lui Del Rey, „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”, se intitulează „Judah Smith Interlude”, la care Smith este co-autor creditat.

TMZ a raportat iniţial pe 26 septembrie că cântăreaţa, născută Elizabeth Woolridge Grant, şi Dufrene au obţinut un certificat de căsătorie. Associated Press a confirmat că certificatul a fost obţinut de la Lafourche Parish Clerk of Court pe 23 septembrie, dar acesta nu a fost returnat şi procesat imediat.

În statul Louisiana, certificatele de căsătorie trebuie să fie returnate de către oficiant biroului emitent în termen de 10 zile de la ceremonie, dar se fac excepţii, a declarat biroul grefierului. Licenţa urma să expire miercuri.

Pe 26 septembrie, la ora 3:33 p.m., conform licenţei, Del Rey, 39 de ani, şi Dufrene, 49 de ani, s-au căsătorit în Des Allemands, Louisiana, în bayou, unde el lucrează ca şi căpitan la Airboat Tours by Arthur.

Artista nominalizată de 11 ori la premiile Grammy a fost mult timp celebrată pentru pop-ul ei nostalgic şi romantic, care face adesea referire la imagini de epocă americane. Ea a lansat nouă albume de studio şi este, probabil, cel mai bine cunoscută pentru hit-ul său Top 10, „Summertime Sadness”, de pe albumul său din 2012, „Born to Die”.

Reprezentanţii Del Rey nu au confirmat căsătoria când au fost contactaţi pentru comentarii luna trecută şi nu au răspuns cererii de comentarii miercuri.