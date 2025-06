Institutul Britanic de Film recomandă elaborarea unor politici publice privind folosirea AI în film

BFI avertizează că lipsa unui cadru strategic coerent poate conduce la dezechilibre semnificative şi recomandă elaborarea urgentă a unor politici publice şi iniţiative între industrie, guvern şi mediul academic.

Raportul intitulat „AI in the Screen Sector: Perspectives and Paths Forward”, realizat în cadrul CoSTAR Foresight Lab, de către Angus Finney, Brian Tarran şi Rishi Coupland, oferă o analiză detaliată asupra modului în care industria britanică experimentează şi implementează soluţii bazate pe AI generativă, de la producţie şi post-producţie, până la distribuţie.

„AI este de mult timp parte din trusa de unelte a industriei creative, dar progresul accelerat din ultimii ani şi utilizarea sa în producţii premiate precum ‘The Brutalist’ arată că ne aflăm într-un punct de cotitură. Trebuie să acţionăm rapid pe mai multe fronturi strategice”, a declarat Rishi Coupland, directorul BFI pentru Cercetare şi Inovaţie.

Printre temele esenţiale abordate în raport se numără: drepturile de autor şi proprietatea intelectuală în contextul utilizării conţinutului generativ; impactul de mediu al tehnologiei AI, cu accent pe reducerea amprentei de carbon; etica dezvoltării şi utilizării AI în procesele creative şi decizionale; accesul echitabil şi incluziunea, astfel încât beneficiile AI să fie distribuite uniform în întregul sector.

Raportul poate fi consultat pe site-ul oficial al BFI şi va sta la baza unor viitoare consultări privind reglementarea şi sprijinirea inovaţiei responsabile în industria de film şi televiziune din Regatul Unit.