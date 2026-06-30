Italia readuce la lumină un mormânt vechi de 2.400 de ani / Frescele ascunse timp de peste un secol pot fi văzute din nou

Italia a deschis marți pentru presă una dintre cele mai importante descoperiri ale patrimoniului său antic – frescele Mormântului lui François, un monument etrusc din secolul al IV-lea î.Hr. achiziționat recent de statul italian pentru aproximativ 15 milioane de euro.

Monumentul va putea fi vizitat de public începând de miercuri la Muzeul Național Etrusc Villa Giulia din Roma.

Ministerul italian al Culturii a anunțat în luna mai că a cumpărat panourile cu fresce de la familia Torlonia, una dintre cele mai vechi și influente familii nobiliare din Italia, a cărei impresionantă colecție de antichități a rămas timp de decenii în afara circuitului public.

Un demers început acum un secol

Mormântul lui François a fost descoperit în 1857 de arheologul francez Alessandro François în vechiul oraș etrusc Vulci, pe un teren aflat în proprietatea familiei Torlonia.

La câțiva ani după descoperire, în 1863, frescele au fost desprinse de pe pereții necropolei și integrate în colecția privată a familiei, în timp ce obiectele funerare au fost împărțite între descoperitor, colaboratorii săi și proprietarii terenului.

Achiziția pune capăt unui demers început în urmă cu peste un secol.

Statul italian încearcă încă din 1921 să readucă mormântul în patrimoniul public, în cadrul unei politici mai ample de recuperare a operelor și artefactelor de valoare care au părăsit domeniul public în perioada marilor săpături arheologice din secolul al XIX-lea.

A treia investiție majoră în patrimoniul cultural

Expoziția reunește nu doar panourile originale cu fresce, considerate printre cele mai valoroase exemple de pictură etruscă păstrate până în prezent, ci și bijuterii, vase ceramice și alte obiecte descoperite în mormânt.

Multe dintre acestea provin din colecții muzeale din întreaga lume și au fost împrumutate Italiei special pentru această expoziție.

Achiziția Mormântului lui François reprezintă a treia investiție majoră în patrimoniul cultural realizată de Ministerul Culturii italian în acest an.

„Mormântul este o parte fundamentală a istoriei Italiei”

Anterior, instituția a cumpărat tabloul „Ecce Homo” al lui Antonello da Messina pentru 14,9 milioane de euro și un portret rar realizat de Caravaggio, reprezentându-l pe viitorul papă Urban al VIII-lea, pentru aproximativ 35 de milioane de euro.

Potrivit oficialilor, fondurile provin din bugetul anual destinat achizițiilor de patrimoniu, însă ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a decis să prioritizeze cumpărarea unui număr redus de opere de o importanță excepțională, în locul achiziționării unui număr mare de piese cu valoare mai redusă.

„Mormântul reprezintă o parte fundamentală a istoriei Italiei, care este acum restituită publicului italian”, a declarat ministrul Alessandro Giuli.

Prin această achiziție, autoritățile italiene își consolidează strategia de recuperare și valorificare a patrimoniului cultural național, aducând în circuitul public una dintre cele mai importante mărturii ale civilizației etrusce, care a precedat ascensiunea Romei antice.