Jennifer Lopez la mitingul Kamalei Harris din Las Vegas: Cred în puterea latinilor şi a femeilor

„Nu doar portoricanii au fost jigniţi în acea zi. A fost o insultă la adresa tuturor latino-americanilor din această ţară, la adresa umanităţii şi a oricui are un caracter decent", a declarat Lopez, în vârstă de 55 de ani.

Artista şi-a concentrat mesajul pe importanţa votului şi pe puterea femeilor de a produce schimbarea: „Cred în puterea femeilor de a face diferenţa în aceste alegeri", „Cred în puterea latinilor şi a comunităţii noastre", „Votul tău este vocea ta, iar vocile noastre sunt mai puternice împreună".

Pentru a-şi susţine mesajul, Lopez a lansat mai multe iniţiative, precum un cântec intitulat „Get Your A** Out & VOTE", un videoclip în care apare purtând o pelerină cu steagul SUA pe o parte şi cel portorican pe cealaltă, colaborarea cu „When We All Vote", o organizaţie nepartizană care încurajează participarea la vot, unde Jennifer Lopez este co-preşedinte, scrie Page Six.

Nu este prima dată când artista se implică în politică - ea a cântat la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Joe Biden în ianuarie 2021. Recent, şi-a exprimat sprijinul pentru campania lui Kamala Harris alături de alţi artişti latino precum Bad Bunny şi Ricky Martin, distribuind un videoclip care critică atitudinea lui Donald Trump faţă de americanii din Puerto Rico.

Susţinerea lui Lopez pentru Harris vine la scurt timp după ce Beyoncé şi-a declarat sprijinul pentru vicepreşedintă la un miting din Houston. Alegerile din SUA sunt programate pentru 5 noiembrie 2024.