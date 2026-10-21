Magia sărbătorilor, pe scena Ateneului Român. Concertul „Nella Fantasia” revine cu invitați-surpriză

Concertul „Nella Fantasia” continuă tradiția întâlnirilor muzicale dintre Crăciun și Anul Nou, ajungând anul acesta la cea de-a cincea ediție. Publicul va putea asculta un repertoriu care îmbină muzica clasică și piesele pop, reinterpretate în stil pop-opera.

Iana Novac și Distinto, alături de MH Orchestra

Soprana Iana Novac, fostă membră a trupei A.S.I.A., cunoscută ulterior pentru cariera sa în muzica pop-opera, și grupul Distinto vor evolua alături de MH Orchestra, ansamblul fondat de contrabasistul Radu Petrovici, managerul Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București.

Grupul vocal Distinto, înființat în 2005, este cunoscut pentru interpretările sale în stil pop-opera, care îmbină muzica clasică și cea pop. Formația a susținut și concerte în deschiderea spectacolelor lui Julio Iglesias din România.

Potrivit organizatorilor, „Nella Fantasia” propune „un program în care vocile și orchestra își răspund, de la momente de sensibilitate la pasaje de forță”. Concertul va avea și invitați-surpriză.

Radu Petrovici: „Sper ca oamenii să plece cu o melodie în minte”

Pentru fondatorul MH Orchestra, concertul reprezintă o nouă ocazie de colaborare cu artiști care aduc pe scenă stiluri și sensibilități muzicale diferite.

„Țin mult la felul în care orchestra se întâlnește cu vocea unui artist. Acolo se simte munca noastră: în atenția la detalii, în felul în care ne ascultăm și ne completăm pe scenă. Asta îmi doresc să construim prin MH Orchestra, de fiecare dată”, a declarat Radu Petrovici.

Fondatorul orchestrei a vorbit și despre întâlnirea cu publicul Ateneului Român: „Mă bucur să fim alături de Iana Novac, Distinto și Tiberiu Dragoș Oprea la Ateneu. Sper ca oamenii să vină cu drag și să plece cu o melodie în minte și cu bucuria unei seri petrecute împreună”.

Între muzica clasică și pop

Prin concerte care reunesc lucrări clasice, muzică de film și reinterpretări ale unor piese pop, MH Orchestra promovează tradiția europeană a orchestrei de salon.

Ansamblul urmărește să apropie publicul de genuri muzicale diferite, punând în valoare legăturile dintre acestea.

Concertul „Nella Fantasia”, organizat de Asociația Tao Cultural, va avea loc luni, 28 decembrie 2026, de la ora 19.00, la Ateneul Român din București.