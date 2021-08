Masoneria, dincolo de presupuneri şi legende (I)

Stelian Nistor, Suveranul Mare Comandor al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, a răspuns întrebărilor lui Bogdan Nicolae, realizatorul emisiunii InSecuritate de la Aleph News. Este prima oară când un responsabil masonic de asemenea nivel acceptă să ridice un colţ din voalul de mister ce învăluie organizaţia. Stelian Nistor a răspuns deschis iar, acolo unde cuvintele puteau da naştere la interpretări ambigue, a făcut apel la parabole.

Contrar aparenţelor, în masonerie nu te înscrii, ci eşti cooptat. Posibilii candidaţi sunt invitaţi în funcţie de parcursul lor profesional şi civic anterior. ”În anii 90, mulţi români s-au îndreptat spre masonerie din motive greşite, crezând legendele care circulau în presă despre aceasta. Ei bine nu, nu veni în masonerie ca să te facă ministru, masoneria nu te face ministru! (...) Poţi să minţi într-un interviu, poţi înfrumuseţa un Curriculum Vitae, dar nu poţi minţi pe toată lumea la nesfârşit. În masonerie te recomandă faptele tale.” Aceasta ar putea sugera că masonii sunt doar oameni de o anumită vârstă şi cu un parcurs spectaculos. Nu este însă aşa. ”E important ceea ce ai făcut pentru alţii, nu doar pentru tine. Se spune că masoneria ia un om bun şi îl face şi mai bun. Dacă vii, aşteaptă-te să dai, nu să primeşti.”

”Idealurile masonice sunt frăţietatea, egalitatea şi libertatea”. Sună cunoscut pentru oricine a citit despre Revoluţia franceză. Azi, pe toate clădirile publice din Franţa este gravată deviza Republicii ”Liberté, Egalité, Fraternité”. Dar Stelian Nistor le enunţă în ordinea inversă, sugerând astfel în mod discret şi traseul pe care masonul îl parcurge în atingerea lor. Fiecare etapă a drumului deschide calea către următorul ideal. Libertatea devine astfel rezultatul practicării egalităţii într-o societate definită prin starea de fraternitate. Cu alte cuvinte, a fi liber este garanţia că ţi-ai asumat şi îndeplinit îndatoririle faţă de semenii tăi. Cu umor, Nistor rezumă confuziile unora: ”În anii 90, spuneam că până miercuri eram membri în partidul comunist şi de joi am devenit masoni. Noaptea aceea dintre miercuri şi joi este una extrem de grea.” Dar s-au produs surprize şi la case mai mari: ”Transferându-se într-o nouă lojă, George Washington a descoperit că Maestrul Venerabil căruia urma să i se supună era chiar grădinarul său.”

Referitor la prezenţa publică a organizaţiei în societatea românească, Stelian Nistor precizează că, dincolo de iniţiative şi donaţii pentru diverse monumente sau programe civice, acţiunile caritative se concentrează spre sprijinirea talentelor deosebite sau a tinerilor extrem de performanţi. ”Îi susţinem în primul rând pe aceştia, fiindcă pentru cei defavorizaţi există deja mecanisme şi structuri de ajutor de stat, cu oameni salarizaţi ca să îi sprijine. ” Ordinul DeMolay este un fel de organizaţie de tineret a Ritului Scoţian, în care adolescenţii deprind valorile masonice ”în timp ce se întrec la învăţătură. Sunt tineri excepţionali dintre care, la absolvirea liceului, foarte mulţi sunt acceptaţi de 5-6 universităţi de top.”

O legendă persistentă susţine că, fiind afiliaţi unei organizaţii internaţionale, masonii jură credinţă unei entităţi supra-statale oculte, în contradicţie cu datoria lor de cetăţeni români. De-a lungul timpului, această percepţie le-a atras ostilitatea multor regimuri: ”Masoneria a fost interzisă sub dictatura regelui Carol al II-lea şi persecutată sub regimul legionar, apoi sub cel antonescian. Când credeam că în sfârşit ne revenim, a venit interdicţia comunistă. În ţara aceasta s-a făcut temniţă grea pentru singura vină de a fi mason”. Stelian Nistor nu uită să precizeze însă că, în ciuda tuturor persecuţiilor, Ritul Scoţian din România a continuat să funcţioneze neîntrerupt de 140 ani, chiar dacă în anii comunismului Supremul Consiliu a activat în exil la Paris. Pentru a risipi orice dubii asupra loialităţii masonilor, Stelian Nistor e dispus să profite de poziţia de Suveran Mare Comandor, singura care îi permite să devoaleze misterul jurămintelor. ”Trebuie să ştiţi că unui mason de gradul 32 i se cere, pentru a putea obţine gradul 33 şi Ultim, să prezinte trei fapte pe care le-a făcut pentru Ţară. Cât despre jurământ, pe care îl depunem la fiecare întrunire, textul său este următorul: ”Jur credinţă Ţării mele, România. Jur să îi apăr, chiar cu preţul vieţii mele, numele, poporul şi drapelul tricolor.” În faţa surprinderii ce se citeşte pe chipul realizatorului Bogdan Nicolae, Stelian Nistor adaugă, probabil şi în numele masonilor reduşi la tăcere la Aiud sau la Canal: ”Vi se pare un jurământ mai mic decât în alte instituţii?”