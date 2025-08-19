Prima pagină » Cultură-Media » MTV Awards: Sabrina Carpenter revine pe scenă. Ricky Martin și Busta Rhymes, premii onorifice

Sabrina Carpenter, J Balvin și Alex Warren se numără printre primii artiști anunțați luni pentru gala MTV Video Music Awards 2025, care va avea loc pe 7 septembrie la UBS Arena din New York. De asemenea, Ricky Martin și Busta Rhymes vor fi recompensați cu premii onorifice pentru carieră.
Carpenter revine pe scena VMA după debutul de anul trecut, fiind nominalizată la opt categorii, inclusiv „Videoclipul anului” pentru piesa Manchild.

J Balvin va cânta în premieră mondială două piese – Zun Zun și Noventa, alături de DJ Snake. Alex Warren și Sombr vor debuta la VMA, ambii fiind nominalizați la „Best New Artist”.

Organizatorii au anunțat, totodată, și două distincții onorifice: Ricky Martin va primi Latin Icon Award, iar Busta Rhymes va fi recompensat cu Rock the Bells Visionary Award.