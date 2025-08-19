MTV Awards: Sabrina Carpenter revine pe scenă. Ricky Martin și Busta Rhymes, premii onorifice

Carpenter revine pe scena VMA după debutul de anul trecut, fiind nominalizată la opt categorii, inclusiv „Videoclipul anului” pentru piesa Manchild.

J Balvin va cânta în premieră mondială două piese – Zun Zun și Noventa, alături de DJ Snake. Alex Warren și Sombr vor debuta la VMA, ambii fiind nominalizați la „Best New Artist”.

Organizatorii au anunțat, totodată, și două distincții onorifice: Ricky Martin va primi Latin Icon Award, iar Busta Rhymes va fi recompensat cu Rock the Bells Visionary Award.