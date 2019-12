Nicu Alifantis: Am compus „Decembre” la 15 ani şi le-am cântat-o prima dată părinţilor

Muzicianul Nicu Alifantis, care a lansat recent un album de colecţie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când a compus piesa "Decembre", pe versuri de George Bacovia, a povestit în emisiunea "Marius Tucă Show" despre povestea acestui cântec şi despre faptul că l-a cântat prima dată părinţilor.

"De ani de zile, încerc să găsesc o explicaţie logică a ceea ce s-a întâmplat în mintea mea în anul 1969, pe când aveam 15 ani. Răsfoiam o carte de poeme a lui Bacovia şi mi-au picat ochii pe poezia asta. (...) Nu-mi dau seama de ce tocmai pe aceasta. 'Decembre' este unul dintre cele mai vechi cântece pe care le-am scris. Prima dată le-am cântat acest cântec părinţilor mei", a povestit Nicu Alifantis în emisiunea lui Marius Tucă.

Pachetul "Decembre", o ediţie de colecţie, premium, lansat într-un tiraj de 1.000 de exemplare, conţine un DVD cu şapte clipuri legate de piesa "Decembre", printre care şi unul filmat anul acesta, la Casa memorială George Bacovia din Bucureşti. Primul clip al piesei, lansat în 1976, filmat de Ioana Bogdan, este şi el inclus în acest pachet, care mai conţine un CD cu treisprezece înregistrări cu variaţiuni ale piesei. De asemenea, pachetul conţine partitura cântecului şi manuscrisul poeziei scrise de George Bacovia, o carte despre poet, cu mărturiile unor mari critici, printre care Eugen Simion, cărţi poştale, un plic cu timbru şi câteva pliculeţe de ceai.

Lansarea oficială a albumului a avut loc în noiembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus. Spectacolul de lansare a avut loc pe 6 decembrie, la Teatrul Metropolis din Bucureşti, iar, pe 14 decembrie, de la ora 19.00, pe aceeaşi scenă, Nicu Alifantis are programat un al doilea show.

Sunt mulţi chitarişti mult mai buni decât mine

Muzicianul a mai vorbit în emisiunea lui Marius Tucă despre timiditatea despre care suferă: "Am lucrat cât de mult am putut ca să îmi înving timiditatea. Încă am emoţii la fiecare spectacol. Cred că este ceva genetic. Dar e bine să ai emoţii când urci pe scenă".

"Am lucrat cât am putut să o elimin, când e genetic băgată în sânge e greu sa scapi de ea", a mai spus acesta. "Într-un fel e bună imiditatea, face bine, o stare de emoţie, dialog interior, mi se întâmplă să stau de vorbă cu mine şi să uit pe unde am ajuns cu cântecul", a mai spus cu umor Alifantis.

"Nu aş putea participa la un concurs muzical. E foarte greu să arăţi cât eşti de bun dintr-un singur cântec", a mai spus acesta, care a povestit că a participat la nişte concursuri când era şcolar, dar a luat doar o singură dată locul întâi.

"Sunt mulţi chitarişti mult mai buni decât mine. De exemplu, (Mircea, n.r.) Baniciu este mult mai bun decât mine", a mai spus acesta.

Despre începuturile muzicale

"Am început să cânt la 7 ani. Am lăsat apoi acordeonul si nu m-am mai atins de el. Tata m-a întrebat, după ceva timp, dacă vreau cumva un instrument, iar eu am cerut tobe. Dar mi-au luat un acordeon. Am fost asuprit cu acordeonul şi a trebuit să învăţ 'Trandafir de la Moldova'. Profesorul cu care făceam acordeon nu îmi plăcea pentru că insista pe muzică populară", a mai povestit Alifantis.

De asemenea, Nicu Alifantis a povestit că, deşi se trage dintr-o familie de greci şi aromâni, nu mai vorbeşte deloc cele două limbi. "Părinţii mei au fost greci şi machedoni. La noi în casă se vorbea şi greaca şi aromâna. După moartea bunicii am refuzat să mai vorbesc greacă sau aromână", a spus acesta.

Piaţa Romană, nr. 9

"Primul lucru pe care l-am făcut când m-am mutat în Piaţa Romană nr. 9, am dat foc la casă. Aveam mobila adusă, dar nedesfăcută. Le-am lăsat aşa şi am plecat la teatru, unde, pe ştatul de plată eram trecut tâmplar. După spectacol, am fost cu colegii la Hotel Palace, cu Florin Călinescu, Geo Saizescu, Gheorghe Visu, o gaşcă foarte faină. Când m-am întors în Romană, am urcat la etajul 8. Cu cât urcam mai mult, cu atât mirosul de ars era mai proeminent. La uşă aveam pus sigiliu. Apartamentul îmi luase foc din cauza unui fir de la televizor. Tocmai terminasem de zugrăvit. Au apărut şi vecinii care mi-au reproşat că am venit să le dau foc la bloc", a povestit Nicu Alifantis.

Cântecul "Piaţa Romană nr. 9", cu versuri scrise de Alexandru Andrieş, despre locul în care Alifantis trăia şi compunea, a dat şi titlul albumului lansat în 1988.

Deşi locuieşte din 1976 în Bucureşti, unde a descoperit locuri foarte frumoase, Brăila "nu o să fie înlocuită în mine cu nimic niciodată", a spus artistul. "Când mi se face dor de mine şi de amintirile mele, dau o fugă la Brăila", a adăugat el.

Vorbind despre cei 30 de ani trecuţi de la Revoluţie, Nicu Alifantis s-a arătat destul de dezamăgit. "Mi-aş fi dorit ca ultimii 30 de ani să fi trecut altfel", a spus acesta. "Eu sunt dezamăgit, dacă lucrurile astea se întâmplau firesc şi normal, poate era mult mai bine", a mai spus acesta în emisiunea "Marius Tucă Show".

Nicu Alifantis, născut în 1954, la Brăila, este muzician, cântăreţ şi compozitor de muzică folk, muzică de teatru, actor şi poet. Despre el, poetul Emil Brumaru afirma: "Nicu Alifantis ne scrie cu sufletul pe cântecul vieţii fiecăruia din noi cuvintele-i simple, afectuoase, dulci-amare, lăsându-ne destrămaţi o clipă, reânviindu-ne apoi, mai bucuroşi, mai teferi, întru poezia-i caldă. În inima mea, toată blândeţea-l simte poet de când lumea şi-s fericit să o spun şi altora. Şi s-o repet pînă la îngeri!".

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.