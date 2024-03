O carte pe zi: „366 de legi ale succesului”, de Robert Greene

„Timp de peste două decenii, Robert Greene a consiliat milioane de oameni şi i-a ajutat să obţină ceea ce-şi doresc, să înţeleagă motivaţiile altora şi să-şi stăpânească impulsurile. 366 de legi ale succesului. Totul despre putere, seducţie, control, strategie şi natura umană sintetizează toată această înţelepciune în texte uşor de înţeles, pe care le poţi citi zilnic, care abordează subiecte precum putere, seducţie, strategie, politică, productivitate, psihologie, măiestrie, oameni toxici şi creativitate.

Acest volum este o adevărată Piatră de la Rosetta pentru cititorii lui Robert Greene, ajutându-i să sedimenteze lecţiile prezentate în cărţile sale anterioare precum Măiestrie (Editura Litera, 2019) sau Legile naturii umane (Editura Litera, 2020). Dar, mai mult decât atât, este şi un prim pas ideal pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu perspicacitatea lui Greene.

Îţi doreşti să devii mai puternic? Să deţii mai mult control? Să fii cel mai bun în ceea ce faci? Secretul e simplu: citeşte această carte!

Un ghid zilnic care să te ajute să-ţi împlineşti destinul.

Un ghid zilnic pentru dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale din care vei învăţa:

- Să obţii puterea şi să o foloseşti eficient în diferite contexte.

- Să dezvolţi strategii pentru a gestiona situaţii complexe.

- Să citeşti oamenii şi motivele din spatele comportamentului lor.

- Să soluţionezi situaţii de criză şi de conflict cu tact şi inteligenţă.

- Să dezvolţi o mentalitate puternică şi o viziune strategică pentru a-ţi atinge potenţialul maxim.

- Să construieşti relaţii şi conexiuni puternice şi durabile în mediul personal şi profesional.

- Să dezvolţi tehnici de seducţie pentru a câştiga influenţă asupra celor din jur.”



Robert Greene, absolvent de studii clasice al Universităţii Wisconsin-Madison, abordează în cărţile sale teme legate de putere, strategie şi seducţie. Prima lui carte, Putere şi succes. 48 de legi pentru a reuşi în viaţă (2000), a înregistrat un succes răsunător, fiind urmată de alte patru bestsellere internaţionale: The Art of Seduction (2004), The 33 Strategies of War (2007), The 50th Law (2009), Măiestrie (2013) şi Legile naturii umane (2018).

Robert Greene - 366 de legi ale succesului. Totul despre putere, seductie, control, strategie şi natura umană. Traducere din limba engleză de Andreea Popescu. Editura Litera. 431 pag.