O carte pe zi: „Hitler. 1936-1945. Nemesis” de Ian Kershaw

„Nu există o biografie mai bună şi mai completă a lui Hitler şi a epocii sale – şi este greu de imaginat că va putea fi depăşită curând.“ Alexander Gallus,Rheinischer Merkur

Ian Kershaw este laureat al Premiului Wolfson pentru istorie, al premiului Bruno Kreisky şi al British Acafdemy Book Prize. Este considerat unul dintre experţii de frunte ai lumii în istoria Germaniei naziste şi în personalitatea lui Adolf Hitler. Membru al Academiei Britanice şi al Societăţii Regale de Istorie, al Wissenschaftskolleg zu Berlin şi al Alexander von Humbolt-Stiftung din Bonn, a primit titlul de cavaler în 2002 pentru serviciile aduse în calitate de istoric.

Anul acesta i-au apărut la Editura Litera cele două volume magistrale despre Hitler: în iarnă, „Hitler. 1889-1936. Hybris” şi de curând volumul pe care îl semnalăm astăzi, continuarea primului.

„Cu acurateţe extraordinară – scriu editorii -, Kershaw recreează condiţiile care au făcut posibilă ascensiunea lui Hitler: antisemitismul virulent din Viena începutului de secol XX, încercarea teribilă a Marelui Război cu nenumăratele sale victime, naţionalismul toxic care a pus stăpânire pe Bavaria anilor 1920, subminarea Republicii de la Weimar de către extremiştii de dreapta sau de stânga, isteria care a însoţit acapararea puterii de către Hitler în 1933 şi care mai apoi a escaladat sub forma atacurilor brutale ale trupelor sale de asalt asupra evreilor şi a altor condamnaţi drept inamici ai rasei ariene. Într-o relatare care are la bază multe surse anterior nepublicate, Hitler se transformă dintr-un fatalist obscur, un toboşar neobosit al urii în berăriile din München, în instigatorul faimosului puci eşuat şi, în cele din urmă, în conducătorul unei alianţe de încropeală a partidelor de dreapta unite într-o mişcare care avea să entuziasmeze poporul german. Acest volum, primul din două, se încheie cu promulgarea infamelor Legi de la Nürnberg, care au împins evreii germani către periferia societăţii, şi cu marşul armatei germane în Renania, primul pas al lui Hitler către abisul războiului.”

„În acest al doilea volum al biografiei canonice scrise de Ian Kershaw, îl descoperim pe Hitler la apogeul puterii sale, idolatrizat de milioane de germani pentru faptul de a fi salvat naţiunea de o catastrofă economică. Partidul nazist, forţele armate, cartelurile industriale şi funcţionarii publici veneau cu toţii „în întâmpinarea Führerului“. Între timp, Hitler era hotărât să îşi realizeze viziunea mefistofelică: subjugarea Europei sub stăpânirea Reichului de O Mie de Ani şi, în acest proces, anihilarea evreilor.

Trei ani, Hitler şi armatele sale au aruncat continentul european într-o baie de sânge, soldaţi germani, însoţiţi de unităţi SS, masacrând trupe şi civili din ţările cucerite. Ulterior, pe măsură ce echilibrul s-a schimbat în favoarea Aliaţilor, Kershaw ne prezintă un Hitler transformat din războinic invincibil în parior disperat, provocând în cele din urmă distrugerea ţării sale şi punându-şi capăt zilelor într-un buncăr de sub Berlinul ajuns o ruină.

Având la bază o activitate de cercetare impresionantă, incluzând numeroase surse neutilizate până în acest moment, Hitler. 1936-1945. Nemesis reprezintă punctul final al unei biografii devenite o operă clasică a timpului nostru.”

„Acest al doilea volum al magnum opus al lui Ian Kershaw este chiar mai fascinant decât precedentul.“ Antony Beevor, Independent

„Ian Kershaw a scris biografia lui Hitler pentru secolul XXI. Este sobră, judicioasă, cu date verificate şi inteligent alcătuită... Va ocupa imediat un loc de lucrare de căpătâi pentru referinţele viitoare.“ Richard J. Evans

Ian Kershaw – Hitler. 1936-1945. Nemesis. Traducere din limba engleză de Diana Popescu-Marin. Editura Litera. Colecţia Kronika. 1152 pag.