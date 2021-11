O carte pe zi: „Kim Jiyeong, născută în 1982”, de Cho Nam-Joo

„Mă gândesc mereu că Jiyeong trebuie să existe pe undeva – scrie Cho Nam-Joo într-un Cuvânt al autoarei. Probabil pentru că seamănă extrem de mult cu prietenele mele, cu colegele mai în vârstă sau mai tinere şi, într o bună măsură, şi cu mine. Pe tot parcursul cărţii am zugrăvit o pe Jiyeong frustrată şi nemulţumită, dar n am avut încotro, căci ştiu sigur că aşa a crescut şi aşa a trăit. Poate că şi eu am fost la fel.“

Cartea pe care o semnalăm astăzi a apărut în 2016, s-a bucurat de un succes enorm, a fost premiată şi tradusă, nominalizată în Statele Unite şi în Franţa la mai multe premii, iar în urmă cu doi ani, a fost ecfranizată, cu acelaşi titlu şi cu acelaşi succes de casă.

E e carte care, cum s-a repetat, este mărturia unei generaţii, vorbeşte despre o societate în care soarta femeilor e pe ultimul loc, începând cu familia în care, apariţia unei fete la naştere e aproape un blestem, iar de-a lungul vieţii ei va suporta discriminare şi frustrări. Doar că lucrurile încep să se schimbe chiar în timpul vieţii acestei eroine, prin solidaritatea de gen şi prin conştiinţă.

Scriu editorii: „Kim Jiyeong are 33 de ani şi o viaţă normală, un soţ iubitor şi o fetiţă adorabilă. Locuieşte într-un apartament modern, într-un cartier rezidenţial nou din Seul. S-a născut într-o epocă în care fetele dobândiseră dreptul să meargă la şcoală, la facultate, să aibă o carieră. Ar trebui să fie fericită. Şi totuşi, într-o bună zi, tânăra începe să se poarte ciudat. La început, soţul crede că glumeşte imitându-şi mama sau fostele colege de facultate. Dar în curând Jiyeong ajunge la psihiatru, iar răceala clinică a consemnării specialistului ne dezvăluie o dramă care nu este doar personală. Ca atâtea alte fete, Kim Jiyeong nu ar fi trebuit să se nască. Pentru că era fată, şi-a dezamăgit părinţii în clipa când a venit pe lume. Pentru că era fată, la şcoală şi la facultate a fost tratată altfel decât colegii săi, exact cum i s-a întâmplat după absolvire, când şi-a găsit o slujbă. Mai târziu şi-a asumat rolul de mamă şi s-a dedicat copilului, sacrificându-şi cariera. Şi atunci, să fie <<nebunia>> lui Kim Jiyeong o exprimare exacerbată a ceea ce simt toate celelalte femei?”

Autoarea, Cho Nam-Joo, s-a născut la Seul în 1978, a urmat cursurile Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii Ehwa. A lucrat timp de zece ani ca scenaristă pentru diverse programe de televiziune, în 2011 a câştigat Premiul Grupului Editorial Munhakdongne cu romanul său de debut, povestea unui tânăr cu o inteligenţă extraordinară, care, deşi suferă de autism, reuşeşte să îşi găsească locul în lume. În 2016 a câştigat Premiul Hwangsan pentru tineri autori cu cel de-al doilea roman al său, Komanechireul wihayeo (Pentru Comăneci), inspirat din propria copilărie, în care protagonista, o tânără pe nume Ko Mani, îşi imaginează că este renumita gimnastă Nadia Comăneci.

„Cel de-al treilea roman al lui Cho Nam-joo a fost aclamat ca unul care dă glas fiecărei femei neauzite. [...] Cartea a atins un nerv la nivel global.“ — The Guardian

Cho Nam-Joo - Kim Jiyeong, născută în 1982. Traducere din coreeană şi note de Diana Yüksel. Editura Humanits Fiction, colecţia Raftul Denisei. 192 pag.