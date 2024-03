O carte pe zi: „Mâine în bătălie să te gândeşti la mine”, de Javier Marias

Romanul celebru al lui Javier Marías şi totodată cel mai puţin cunoscut la noi, deşi a mai fost tradus şi publicat în 2012, un roman apărut în 1994, pentru care a şi primit în anul următor premiul Rómulo Gallego: o întâlnire de dragoste ratată, moartea misterioasă a unei femei chiar în braţele naratorului, un monolog de peste patru sute de pagini năucitoare şi pline de suspans. Titlul este preluat, ca în alte cărţi al scriitorului spaniol, din Shakespeare, anume din „Richard al III-lea.”

Eroul, Victor Francés, un scenarist de televiziune, ocazional un „ghost writer'' („un negru”, scriitor care scrie pentru alţii), este invitat la cină de Marta, o cunostiinţă recentă şi o posibilă amantă.

Infidelitatea e neconsumată. Soţul Martei se află in Anglia, într-o călătorie de afaceri, iar băieţelul lor doarme în camera alăturată. Când femeia moare subit în bratele lui, Victor se trezeşte într-o situaţie stranie. De aici, Victor incearca sa dezlege enigma acestei morti, intrand în legătură cu apropiatii Martei. Iţele poveştii se descurcă abia spre sfârşit, când Dean, soţul Martei are ocazia să vorbeasca cu bărbatul care a ţinut-o in braţe pe soţia lui înainte să moară. Nu vă asteptaţi la o carte de suspens şi anchete. Deznodământul vă va duce unde nu vă aşteptaţi.

„Mâine în bătălie să te gândeşti la mine” e probabil cartea lui Javier Marias cea mai puţin cunoscută la noi, deşi este cred una dintre cele mai bune cărţi ale sale – o bijuterie literară. Mai mult, în timp ce a fost premiată şi e foarte apreciată, sunt destui cititori care o socotesc un roman greu şi aproape ilizibil. Gusturi!

Ce-aţi face într-o situaţie asemănătoare? Aţi fugi? V-aţi asuma toată povestea? Eroul vrea să descopere cine a fost această femeie care devine pentru el o obsesie. Când femeia moare în braţele lui, Victor e confruntat cu dilema de a solicita un ajutor, de a-i contacta pe apropiaţii ei sau de a părăsi scena, fără să lase urme. Cum să scapi de soţia altui bărbat care sucombă goală la tine în pat?

Javier Marias - Mâine în bătălie să te gândeşti la mine. Traducere din limba spaniolă, revizuită – Diana Moţoc. Editura Litera. 419 pag,