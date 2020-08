O carte pe zi: „Toamna”, ”Iarna”, „Primăvara”, de Karl Ove Knausgård

După ciclul „Lupta mea”, cu care a surprins lumea literară internaţională, scriitorul norvegian Karl Ove Knausgård a publicat cvartetul „Anotimpuri”, o enciclopedie personală despre lume, scrisă de un tată pentru fiica sa nenăscută. Primele trei cărţi au apărut şi în româneşte: „Toamna”, „Iarna” şi „Primăvara”.

„Am vrut să fac ceva diferit faţă de Lupta mea”, a mărturisit scriitorul în mai multe interviuri. „Am vrut să fiu mai degrabă obiectiv şi mai puţin introspectiv. Mi-am dorit ca aceste cărţi să fie despre lumea din afară. În ele abia dacă găseşti ceva despre psihologie sau despre tulburări interioare. Le-am dorit ceva mai vesele şi mai îndepărtate de tot ce ar putea fi asociat cu Lupta mea.” „L-am început ca pe un proiect personal. Când o aşteptam pe fiica noastră, am vrut să scriu ceva pentru ea, un fel de jurnal sau de scrisoare, pe care ea să-l citească atunci când va creşte, despre cum arătau lucrurile din jurul ei atunci când s-a născut, cum era familia ei, care erau gândurile sau obiceiurile noastre. Cam în aceeaşi vreme, am semnat un angajament cu o revistă americană prin care trebuia să public un text scurt în fiecare ediţie timp de un an. Şi am ajuns să scriu despre 10 lucruri care mă făceau să cred că merită să trăieşti, apoi despre 10 lucruri care mă făceau să mă împuşc. Editorul a renunţat la proiect înainte să-i trimit textele, dar în acea formă incipientă textele mi s-au părut un început bun. Aşa că am continuat să scriu despre un subiect nou în fiecare zi, astfel că cele două proiecte, de la un punct încolo, au devenit unul singur.”

„Personal, mă simt mai mult sau mai puţin vinovat atunci când scriu, mai ales că este vorba despre copiii mei acolo şi am responsabilitatea de a-i proteja. Cărţile acestea sunt şi un cadou pentru fiica mea. Poate va aprecia cadoul meu când va împlini 40 de ani. Eu, unul, nu i-am înţeles pe ai mei până pe la 40 de ani.”

„Toamna” este prima carte din cvartetul Anotimpuri, de Karl Ove Knausgård, o enciclopedie personală despre lume, scrisă de un tată pentru fiica sa nenăscută.

„Iarna” este a doua carte din cvartetul Anotimpuri, o enciclopedie personală despre lume, scrisă de un tată pentru fiica sa nenăscută.

”Primăvara” este a treia carte din cvartetul Anotimpuri, unul dintre cele mai originale proiecte literare din ultimii ani, confesiunea curajoasă şi plină de iubire a unui tată pentru fiica sa abia născută

Toate fvolumele au texte scurte, de câteva pagini fiecare, despre lucruri ce ne înconjoară, extrem de diverse, âmpărţite pe lunile anotimpului respectiv, fiecare lună precedată de câte o scrisoare către fiica nenăscută. „Acum, în clipa în care scriu asta, tu nu ştii nimic despre ce te aşteaptă, despre lumea în care te vei naşte. Iar nu ştiu nimic despre tine. (...) De aceea scriu cartea asta pentru tine. Vreau să-ţi arăt lumea, aşa cum e ea, peste tot în jurul nostru, tot timpul. Numai aşa voi fi eu însumi în stare s-o privesc.”

Superb proiect.

Karl Ove Knausgård – Toamna. Cu ilustraţii de Vaessa Baird. Traducere din limba engleză de Justina Bandol. 287 pag; „Iarna”, trdaucere de Justina Bandol, 320 pag; „Primăvara” traducere de Justina Bandol, 256 pag; Editura Litera