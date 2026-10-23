O romancieră a scris 371 de cărți în 20 de luni cu ajutorul inteligenței artificiale

„Escroacă”, „ticăloasă”, „diabolică” : adjectivele abundă pe rețelele de socializare, inclusiv cele mai grave insulte, pentru a descrie această femeie de patruzeci de ani care a devenit un simbol al sosirii inteligenței artificiale în domeniul editorial. Ea vorbește despre „zeci de mii” de mesaje pline de ură și numeroase amenințări cu moartea, potrivit Le Figaro.

În acest context, foarte puțini autori sunt dispuși să vorbească public. „Am ales să fiu cea care apare și spune: aceste discuții despre inteligența artificială și scris trebuie să aibă loc”, explică Coral Hart, un pseudonim folosit pentru a o proteja. Această tehnologie „este aici. (…) Nu o vor opri doar pentru că unii autori au decis să o facă”.

Înainte de a-și lansa proiectul acum 20 de luni, acumulase paisprezece ani de experiență în publicare și scrisese câteva zeci de cărți fără intervenția inteligenței artificiale. I-a luat trei luni să se familiarizeze cu modelele de inteligență artificială și să construiască o matrice capabilă să producă o carte.

Coral Hart jonglează acum între ChatGPT, „foarte bun la dialog”, Claude, „incredibil pentru proză”, și altele, precum Grok, „total lipsite de inhibiții” și recomandate pentru scene erotice. „Dacă le ceri doar lui ChatGPT sau lui Claude să «îmi scrie o carte», vei obține ceva catastrofal”, spune ea, „pentru că nu le-ai dat nimic”.

Autoarea definește un concept narativ, un stil, personaje descrise cu precizie, o listă de capitole cu un rezumat al conținutului lor și abia apoi „generează cartea” . „Când am început”, își amintește ea, „puteai scrie doar câte un paragraf odată și aveam nevoie de două sau trei sugestii. Acum pot avea o primă schiță dintr-o dată”. Și datorită șabloanelor îmbunătățite, calitatea rezultatului este „mult mai bună”, potrivit lui Coral Hart. „Sintaxa s-a îmbunătățit, la fel și structura propozițiilor”.

Un corector uman a revizuit conținutul

Prima variantă, considerată în mod constant „proastă” de către romancier, a fost apoi procesată de o inteligență artificială care a armonizat textul, a asigurat continuitatea narativă și a verificat consecvența elementelor factuale. O a doua variantă s-a concentrat pe stil și fluxul narativ. În cele din urmă, un corector uman a revizuit meticulos conținutul, a revizuit detaliile și a rescris câteva pasaje.

Deși unul dintre romanele sale a ajuns în top 100 de bestselleruri Amazon, marea majoritate a celor 371 de titluri ale sale sunt produse de nișă identificate după o analiză aprofundată a pieței. Acest lucru nu a împiedicat-o pe Coral Hart să depășească un milion de cărți vândute în total, conform estimărilor sale, în format digital, tipărit și audio, cu venituri de peste un milion de dolari numai în 2026. Sud-africana conduce acum un IMM care a instruit deja câteva sute de persoane în metoda sa și se pregătește să lanseze un software de autor bazat pe inteligență artificială la cheie, numit Autorythm.

Peste un milion de cărți vândute

În ceea ce privește propria sa operă, ea menționează utilizarea inteligenței artificiale doar dacă platforma de vânzări o impune. „Deodată ”, argumentează autoarea, care publică sub peste zece pseudonime diferite de Coral Hart, „ar trebui să-mi dezvălui procesul creativ când, timp de 16 ani, nimeni nu m-a întrebat vreodată ”. Spune că este totuși gata să o facă „din motive întemeiate ”, dar refuză deocamdată. „Astăzi, dacă o spun, voi fi urâtă, numele meu va fi adăugat pe o listă și voi fi amenințată”. Acuzată în mod regulat că contribuie la „mizeria inteligenței artificiale”, un potop de conținut de calitate inferioară generat de inteligența artificială în text, video, muzică sau fotografii, ea indică standardul de aur al publicării. „Cărțile mele se vând ”, insistă autoarea. „Cititorii nu citesc cărți proaste, le returnează”, o opțiune permisă de Amazon.