Ochii pe mine: Antigona - premieră online pe 1 octombrie, spectacol unic în România, filmat cinematic, cu detalii din scenă

În prima parte a emisiunii de marţi, Vlad Craioveanu i-a avut invitaţi pe colegii jurnalişti Aleph News - Lucia Cujbă şi Ştefan Ionescu, cu care a vorbit despre prima dezbatere Trump vs. Biden şi avantajele vs. dezavantajele pentru România în urma alegerii viitorului preşedinte american.

Biden va avea 78 de ani în ziua alegerilor, peste patru ani va avea 82 de ani, e o încercare pe care nu ştiu dacă o va duce la capăt, a spus de la început că vicepresedintele lui, senatoarea Kamala Harris, trebuie să fie pregatit mereu să-i ia locul

Donald Trump ar putea intra în istorie ca preşedintele care a făcut aproape tot ce a promis în campania electorală.

După politică externă, revenim la teatru antic, după piesa lui Sofocle. Antigona este singurul spectacol din stagiunea 2019-2020 a Teatrului Bulandra, care va avea premiera online joi, 1 octombrie, la ora 20:00.

Antigona, teatru filmat cinematic, cu detalii din scenă este un gen de spectacol care nu există în ţară la acest moment

Catinca Maria Nistor: Chiar înainte să se închidă porţile tuturor caselor, începusem să lucrăm la acest proiect Antigona, primul şi unicul din această stagiune 2019-2020, primul proiect ales de mine. Am ales un regizor străin pe care nu îl cunoştea nimeni aici, el nu cunoştea lumea de aici, bârfe, dedesubturi, cineva care vine de la zero. Şi cine se poate pricepe mai bine să desluşească înţelesurile şi simbolurile unei tragedii antice decât un grec?! Ei deja începuseră să lucreze şi se armonizase distribuţia, era o energie foarte frumoasă care s-a întrerupt brusc. Nu cred în teatru, în repetiţii pe zoom, aşa că am stat cuminţi şi am aşteptat vremuri mai bune. Când timpul a permis-o, Stathis Livathinos s-a întors în ţară. Mi-am dat seama destul de rapid că teatrele nu se vor deschide curând şi chiar şi aşa oamenii sunt reticenţi şi precauţi, văd că vin la teatru, dar nu rup uşile. Viitorul este internetul, este foarte clar. Atunci, împreună cu Docudrama şi Smart Radio am făcut un parteneriat pentru că nu ne-am fi permis ca teatru de stat să terminăm producţia singuri. Vom avea două premiere. Am filmat cinematic, genul acesta de spectacol nu există în ţară la acest moment. Ai ocazia să vezi detalii din scenă, printre ei, pe care nu le-ai vedea din sală, ca spectator. E un pionierat şi mulţumesc foarte mult echipei, Ancăi Colţeanu care a fost regizor de platou.

Vlad Craioveanu: Mă gândeam că ăsta ar fi începutul pentru un Netflix de teatru.

Catinca Maria Nistor: Există aşa ceva afară, să nu crezi că nu m-am gândit la asta, cu abonament lunar. Mai sunt site-urile unor teatre care oferă nişte spectacole din arhivă cu un anumit preţ.

Vlad Craioveanu: De unde putem lua bilete pentru piesa asta?

Catina Maria Nistor: De pe Smart Radio. Vă îndemn să luaţi cât mai multe bilete, să vă bucuraţi cât mai mulţi de această experienţă. Va fi premiera joi, ştiu că piesa va mai fi difuzată în perioada următoare. Am emoţii, abia aştept să văd cum lumea va primi spectacolul. Va avea sigur şi premiera în sală. Ne-am obişnuit cu emoticoane în loc de aplauze în toată monitorizarea din timpul pandemiei. Ce uşă s-a deschis acum şi cred că nu se va închide prea curând odată cu acest internet şi stat acasă, uşa către diasporă. Înainte de pandemie programasem un turneu naţional, dar şi unul internaţional al Teatrului Bulandra, pentru că nimeni nu mai ştie cine e trupa Bulandra, care sunt spectacolele. Am fi avut prima deplasare la începutul lunii aprilie, dar cua ceastă pandemie am ajuns unde nici nu ne gândeam dintr-un foc: New York, Tel Aviv, Abu Dabi, Whashington, Toronto, Paris, Verona, chiar şi Africa ne-a apărut la monitorizare, că foarte atenţi am fost în toată această perioadă".

După politică americană şi teatru antic, vorbim despre afaceri româneşti cu Dan Ştefan, managing pertner al Autonom, ce mai mare companie antreprenorială românească de pe pieţele de leasing operaţional auto rent-a-car.

Antreprenorul a vorbit despre măsurile pe care le-a luat în această criză.

Turistul italian, primul infectat cu Covid, a închiriat maşină de la noi

"Ca măsuri au fost în primul rând partea sanitară, noi am fost şi printre primii expuşi, am avut maşină închiriată primului infectat cu covid din România, turistul italian. Am avut cam o lună înainte de lockdown. Partea sanitară e nenegociabilă. Colegii noştri din agenţie au lucrat în toată perioada, chiar şi în lockdown, erau în categoriile de necesitate. Evident, o parte dintre clienţii noştri au dispărut, alţii au continuat. Când se loveşte o maşină, primeşti o maşină de la noi. A trebuit să funcţionăm. Te uiţi apoi la riscul de sănătate al companiei, dimensiunea financiară, ce rezerve ai, faci proiecţii, tot timpul sunt mai multe scenarii. Şi pregătirea e importantă. Apoi e dimensiunea motoraşului economic că s-ar putea să se ghripeze. Unii care sunt în anumite sectoare, inclusiv noi cu businessuri de evenimente, au dispărut peste noapte. Dar oamenii de acolo, site-utile, comunitatea de clienţi nu au dispărut, a fost aşa numita pivotare, care e mai uşor de spus decât de făcut, dar totuşi se poate face. Şi pentru asta trebuie şi cealaltă dimensiune, cea psihologică. Multă lume nu a vorbit despre asta. Noi toţi am fost destul de afectaţi în aceste şase luni. Acolo se vede leadershipul şi oamenii să-şi suflece mânecile şi să îşi dea seama că trecem cu toţii prin nişte mini traume, mai mici sau mai mare şi trebuie să redresăm chestia asta. Avem clienţi care şi-au angajat psihologi în perioada asta şi foarte bine au făcut."

Dan Ştefan a copilărit printre cărţi. "Nu mă consider geniu, deşi am trecut prin nişte şcoli foarte bune. Tatăl nostru este un antreprenor pur-sânge. Ne-am expus de mici, am ajutat în business-urile părinţilor noştri.

Legat de alegerile care tocmai au avut loc, Dan Ştefan subliniază că aleşii ar trebui să-şi dea seama că sunt în slujba cetăţeanului, lecţii care vin de la Niccolo Machiavelli şi Neagoe Basarab care spuneau că puterea vine de la Dumnezeu.

Şi seara de marţi am încheiat-o cu un comediant, Sorin Pârcălab. "Eu cred că fiecare se ocupă cu ceea ce nu are, comediantul nu are un simţ al umorului aşa cum oamenii s-ar aştepta să-l aibă. Dacă mă uit la un comediant, mă întristează. Ca să mă bucur de un show, trebuie să mă las purtat de show-ul respectiv."

Sorin Pârcălab nu ştie exact cum să definească un comediant bun. "Nu ştiu cum se poate descrie un comediant bun, cred că e cel care sapă mult după informaţii. Cu cât sapi mai bine, cu atât dai de material mai bun. Eu obişnuiesc să sap destul de mult."

Succesul de pe scenă e condiţionat de anumite lucruri, spune Sorin. "Când sunt în sala de stand-up, mă enervează oamenii care îmi spun că ştiu deja glumele".