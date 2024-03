PREMIERĂ: [IN BETWEEN] Primul spectacol de dans imersiv la MINA

MINA, Museum of Immersive New Art, lansează în premieră pe 12 aprilie, spectacolul de dans imersiv [IN BETWEEN]. Show-ul este conceput şi regizat de Bobi Pricop alături de coregraful Filip Stoica, asistat de Simona Dabija, iar coloana sonoră a fost realizată de Alexei Ţurcan. Universul vizual digital a fost semnat de studioul de animaţie Les Atelieres Nomad.

La fel ca toate show-urile expuse până acum [IN BETWEEN] este o producţie marca MINA şi este unul dintre principalele proiecte ale acestui an. Spectacolul va fi derulat pe o perioadă de 3 luni cu o frecvenţă de două ori pe săptămână. Durata va fi de 45 de minute, iar biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial MINA, minamuseum.com , la pretul de 190 lei.

„Piesa este primul proiect complex pe care îl dezvoltăm în domeniul artelor performative si este rezultatul a ceea ce ne-am propus pentru anul acesta, si anume să explorăm potenţialul spaţiului în cât mai multe arii artistice. De la bun început ne-am dorit ca MINA să fie mai mult decât un spaţiu imersiv, să fie un adevărat pilon cultural plin de inovaţie care promovează valorile româneşti.” – spun fondatorii MINA.

Reprezentaţia va pune în scenă zece eroi, respectiv dansatori şi acrobaţi care îi vor purta pe spectatori într-o aventură uluitoare petrecută în mai multe dimensiuni, unde va fi explorată simbioza dintre uman şi artificial.

Performerii din cadrul acestui spectacol sunt: Bianca Ardeleanu, Bogdan Zamfir, Denis Bolborea, Dima Roşca Georgeta Corca, Iulia Lupaşcu, Maria-Luiza Dimulescu, Robert Popa, Răzvan Rotaru, Roxana Popa, Simona Dabija, Snopovschi Alexandru şi Silviu Mititelu.

„[IN BETWEEN] îşi propune să ofere publicului o experienţă inedită care să îmbine dansul contemporan, acrobaţiile şi noile tehnologii. Mi se pare absolut excelent că într-un timp atât de scurt Muzeul MINA reuşeşte deja să producă spectacole proprii la un nivel de profesionalism şi cu o atenţie la detalii care m-au impresionat definitiv. Lunile de repetiţii şi pregătiri alături de echipa de la MINA şi echipa artistică a spectacolului au fost o reală bucurie şi lucrul ăsta se vede în produsul artistic şi va fi resimţit şi de către spectatori. Este cel mai minunat sentiment pentru un regizor să vezi cum toată echipa simte potenţialul unui proiect şi se implică artistic cu încredere şi creativitate.” – a spus Bobi Pricop.

„Noi suntem încântaţi să lucrăm cu Bobi Pricop, Filip Stoica, Simona Dabija şi cu toţi cei implicaţi în acest proiect. Împreună am reuşit să dăm naştere unei colaborări fără precedent în spaţiul nostru expoziţional şi cu siguranţă ne vom face simţită prezenţa şi mai profund pe scena artelor performative. Acest proiect reprezintă un motiv de mândrie pentru noi întrucât putem să oferim publicului o nouă experienţă mult mai dinamică şi mai memorabilă prin care vom ridica elementul interactiv la un nou nivel.” – spun fondatorii MINA.

Despre MINA