Prinţul şi prinţesa de Wales se pregătesc să se mute în noua lor reşedinţă din Windsor

William şi Kate se vor muta împreună cu copiii lor, George, Charlotte şi Louis, în Forest Lodge, o reşedinţă cu opt dormitoare situată în parcul Windsor Great Park, potrivit agenţiei de ştiri britanice PA Media.
„Familia Wales se va muta în cursul acestui an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. Reşedinţa principală actuală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află aproape de noua proprietate.
Reşedinţa a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.