Prinţul şi prinţesa de Wales se pregătesc să se mute în noua lor reşedinţă din Windsor

Prinţul şi prinţesa de Wales se vor muta într-o nouă reşedinţă în Windsor, în cursul acestui an, informează duminică CNN.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Iris Duțescu
17 aug. 2025, 20:47, Cultură-Media

William şi Kate se vor muta împreună cu copiii lor, George, Charlotte şi Louis, în Forest Lodge, o reşedinţă cu opt dormitoare situată în parcul Windsor Great Park, potrivit agenţiei de ştiri britanice PA Media.

„Familia Wales se va muta în cursul acestui an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. Reşedinţa principală actuală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află aproape de noua proprietate.

Reşedinţa a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.