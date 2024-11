Producătorul hiturilor pentru The Who, The Kinks şi David Bowie, Shel Talmy, s-a stins în urma unui AVC

Shel Talmy, renumitul producător muzical din spatele unor piese emblematice precum My Generation de la The Who şi You Really Got Me de la The Kinks, a murit liniştit în locuinţa sa din Los Angeles la vârsta de 87 de ani, din cauza complicaţiilor unui accident vascular cerebral, relatează Daily Mail.

Născut în Chicago, Talmy a devenit o figură definitorie a scenei rock britanice din anii 1960, lucrând cu legende precum The Who, The Kinks şi David Bowie.

Echipa lui Talmy a anunţat decesul printr-un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook, împărtăşind o notă postumă pe care acesta o pregătise. În ultimele sale cuvinte, Talmy a reflectat asupra moştenirii sale, exprimându-şi recunoştinţă faţă de fanii săi şi gânduri pline de optimism cu privire la viaţa de apoi, imaginându-şi cu umor un „studio în ceruri” unde ar putea continua să creeze muzică.

Un deschizător de drumuri în producţia muzicală, Talmy a semnat cu The Kinks şi a produs hituri revoluţionare, de la energia brută a piesei You Really Got Me la rafinamentul satiric din A Well Respected Man.

De asemenea, a avut un rol crucial în definirea sunetului trupei The Who, supraveghind piese precum My Generation şi Anyway, Anyhow, Anywhere, care au introdus feedback-ul experimental al chitarei. Dincolo de aceşti titani, Talmy a produs hituri precum Friday on My Mind de la The Easybeats şi A Summer Song de Chad & Jeremy.

Talmy a colaborat cu un tânăr David Bowie, pe atunci cunoscut ca Davy Jones, şi l-a recrutat pe adolescentul Jimmy Page ca chitarist de studio. Influenţa sa a depăşit anii 1960, colaborând cu artişti precum The Damned şi Band of Joy în anii următori.

Artistul îşi lasă în urmă soţia, Jan Talmy, fiica, Jonna Sargeant, nepoata, Shay Berg, şi fratele, Leonard Talmy.