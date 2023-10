Sever Petrovici-Popescu. Miopie Istorică - Expoziţie temporară

Vernisaj: vineri, 13 octombrie 2023, ora 17:00

Adresă: Muzeul Hărţilor, str. Londra nr. 39, Bucureşti

Expoziţia este deschisă în perioada octombrie 2023 - ianuarie 2024, iar programul de vizitare este de miercuri până duminică, orele 10:00 - 18:00.

Preţ bilet: 10 lei

Accesul la vernisaj este gratuit.

În expoziţia „Miopie Istorică”, Sever Petrovici-Popescu foloseşte instrumentarul artistic pentru a înfăţişa şi a reaminti publicului larg o pagină de istorie prea puţin cunoscută şi dezbătută în cărţile de istorie: deportările din Bărăgan. În timpul regimului comunist din România, deportarea a fost o măsură cu caracter represiv, al cărei scop l-a reprezentat izolarea şi marginalizarea celor definiţi ideologic ca „duşmani ai poporului”. În urma acţiunii de dislocare din 18 iunie 1951, aproximativ 44000 de persoane au fost obligate să-şi mute domiciliul în Câmpia Bărăganului. Acest fapt a presupus strămutarea din propria locuinţă sub ameninţarea armei şi formarea unor comunităţi noi cu resurse precare. Treptat, cele 18 sate proaspăt formate au fost părăsite, din ele, rămânând azi doar câteva case în Dâlga Nouă, Rubla şi Fundata.

Vă propunem să descoperiţi fotosculpturile artistului şi „arheologia memoriei” pe care Sever Petrovici-Popescu o practică prin intermediul artei sale. Artistul documentează o lume dispărută, o cercetare simbolică şi ritualică. Mărturiile sunt puţine şi de multe ori impalpabile. Pe locul satelor întemeiate de deportaţi au rămas urme doar pentru „arheologii memoriei.” El face interviuri cu cei care au trăit experienţa deportării şi încearcă prin lucrările lui să surprindă un spirit al locului, încapsulat în zidurile unor foste CAP-uri şi alte câteva urme, rămăşiţe ale locuirii din acei ani. În rest, cer şi pământ, peisaje ale absenţei sunt martori muţi ai unor experienţe şi fapte care sunt greu de pus în cuvinte, cu atât mai mult în imagini.

Mulţumiri pentru materiale documentare şi sprijin domnului Leonard Câmpeanu, preşedintele filialei Bucureşti a Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România (AFDPR), Florin Rădulescu, şef serviciu, Muzeul Municipal Călăraşi, Cosmin Budeancă, Redactor-şef „Memoria” - revista gândirii arestate, preot paroh Marian Mihail, parohia Drajna.

Mulţumim lui Alex Radu/SAC (Spaţiul de Artă Contemporană) pentru ajutorul acordat în realizarea expoziţiei.

Sever Petrovici-Popescu (n. 1986) trăieşte şi activează în Bucureşti. A absolvit secţia Foto Video de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti. În 2021 a terminat un doctorat despre fotosculptură în care analizează modul în care o fotografie poate exista material dincolo de limitările suportului bidimensional tradiţional. Are o activitate expoziţională intensă în ţară şi străinătate, cu expoziţii personale şi de grup, din care menţionăm „Monumente Personale” la Palatul Mogoşoaia sau „The moved stone” la Instituto Politécnico di Tomar Gallery, Tomar Portugalia în 2018. În 2021 participă la SNAC, în 2022 la expoziţia „CELĂLALT | L'ALTRO | THE OTHER ONE” alături de grupul Altul Nu e Negarea Mea, la IRCCU Veneţia şi la Zilele sculpturii Bucureştene în 2023. https://severpetrovicipopescu.com

Ioana Marinescu (n. 1988) este muzeograf la Muzeul Hărţilor şi doctor în istoria artei, cu o teză despre biografia cuplurilor de artişti. Din interesele sale profesionale fac parte imaginea hărţilor în arta contemporană. Este autor de texte şi editor pentru volume precum Mapping: Narratives/Time/Space sau MSGTL, care prezintă opera artiştilor contemporani bucureşteni.

Muzeul Ororilor Comunismului în România (MOCR) s-a implicat din anul 2021 atât ca organizator, dar şi ca participant la evenimente precum: comemorările din 18 iunie la Timişoara, alături de Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan, Conferinţa „70 de ani de la Deportările din Bărăgan” organizată în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi stagii de practica realizate cu studenţii Facultăţii de Istorie la Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici. Cea mai recentă instalaţie care abordează şi tematica deportării este „ROMLAG 1945-1965”, pornită de la Muzeul Hărţilor, astăzi devenită expoziţie itinerantă. https://www.mocr.ro/

Muzeul Hărţilor din Bucureşti este printre puţinele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul îşi propune ca, prin grija pentru patrimoniu şi interpretarea lui, prin activităţi destinate specialiştilor şi comunităţii, să devină o instituţie relevantă pentru public şi pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul găzduieşte expoziţii de artă contemporană prin care încearcă să dea o imagine mai concretă spaţiilor, oamenilor şi poveştilor care animă hărţile. http://www.muzeulhartilor.ro.