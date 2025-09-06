Prima pagină » Cultură-Media » „Tată, mamă, soră, frate” câștigă marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția

Filmul „Tată, mamă, soră, frate” regizat de Jim Jarmusch a câștigat marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția.
Laurențiu Marinov
06 sept. 2025, 23:02, Cultură-Media

„Tată, mamă, soră, frate”, tripticul despre relații, ușor umoristic, regizat de Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit AP . Filmul îi are în distribuție pe Adam Driver, Vicky Krieps și Cate Blanchett.

A fost o victorie surprinzătoare în fața unora dintre preferatele festivalului, inclusiv „The Voice of Hind Rajab”, care a câștigat premiul al doilea, și „No Other Choice” al lui Park Chan-wook, care a plecat cu mâna goală.

„Toți cei de aici, cei care facem filme, nu suntem motivați de concurență”, a spus Jarmusch. „Dar apreciez cu adevărat această onoare neașteptată.”

El a mulțumit festivalului pentru „aprecierea filmului nostru liniștit”.

Juriul condus de Alexander Payne a desemnat-o pe actrița chineză Xin Zhilei cea mai bună actriță pentru rolul principal în filmul lui Cai Shangjun, „Soarele răsare asupra tuturor”, o poveste despre un triunghi amoros care se petrece în lumea fabricilor clandestine din Guangzhou.

Actorul italian Toni Servillo a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea unui președinte la sfârșitul mandatului său în „La Grazia” de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul său biografic despre arte marțiale mixte, „The Smashing Machine”, care a stârnit zvonuri despre premiile Oscar pentru vedeta principală, Dwayne Johnson.