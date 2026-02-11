Prima pagină » Cultură-Media » TIFF introduce un premiu pentru spirit de pionierat în cinematografie, la ediția aniversară din 2026

Festivalul Internațional de Film Transilvania anunță instituirea unui nou premiu oficial, începând cu ediția aniversară TIFF.25, care va avea loc între 12 și 21 iunie, la Cluj. Este vorba despre Premiul „Janovics Jenő”, distincție dedicată memoriei unuia dintre pionierii cinematografiei clujene.
sursă foto: TIFF
Premiul va fi acordat anual unei personalități internaționale care a marcat cinematografia prin spirit de pionierat, viziune și capacitatea de a deschide drumuri noi în industrie, se arată în comunicatul remis miercuri de organizatorii festivalului.

„Numele lui Janovics Jenő (1872 – 1945) este strâns legat de începuturile cinematografiei din Cluj — și din această parte a Europei. Om de teatru, director al Teatrului Maghiar din oraș, Janovics a înțeles extrem de devreme că filmul nu este o curiozitate tehnică, ci noua artă populară a secolului XX”, se arată în comunicat.

Creatorul „Hollywood-ului transilvănean”

În 1913 a inițiat primele filmări de ficțiune realizate la Cluj, colaborând cu compania franceză Pathé pentru producția Sárga csikó (Mânzul șarg), film care a circulat la nivel internațional.

În anii următori, Janovics a pus bazele mai multor structuri de producție: în 1914 a înființat Studioul Janovics, în 1915 Casa de filme Proja, în 1916 Casa de film Corvin, iar în 1917 Casa de producție Transsylvania. A dezvoltat infrastructura cinematografică locală, transformând teatrul de vară – actualul Teatru Maghiar – în cinematograf, și a format echipe tehnice și actori de film.

Sub patronajul său au lucrat cineaști care aveau să devină figuri majore ale cinematografiei mondiale, precum Mihály Kertész (cunoscut ulterior la Hollywood ca Michael Curtiz, realizatorul celebrului film Casablanca) și Alexander Korda, fondator al industriei britanice moderne de film, mai precizează organizatorii TIFF.

Figura lui Janovics Jenő a fost evocată constant în cadrul TIFF, prin proiecții speciale prezentate sub formă de cine-concerte, precum Világrém (Din grozăviile lumii) sau A tolonc (Escortata), produs de Janovics și regizat de Michael Curtiz. De asemenea, festivalul a găzduit lansări de carte, expoziții și proiecția documentarului Janovics Jenő, un Pathé maghiar (r. Bálint Zágoni).

Începând din 2026, numele său va fi legat permanent de festival prin acest trofeu omonim.

Organizatorii au anunțat că mai multe detalii despre programul complet al ediției TIFF.25 vor fi comunicate în perioada următoare.

