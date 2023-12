Tom Wilkinson, actorul din Full Monty, a murit la 75 de ani

Tom Wilkinson a murit sâmbătă acasă, alături de cei apropiaţi, a anunţat familia prin intermediul unui comunicat.

„Cu mare tristeţe, familia lui Tom Wilkinson anunţă că acesta a murit subit acasă, la 30 decembrie. Soţia şi familia sa au fost alături de el. Familia cere intimitate în acest moment", se arată în declaraţie.

Wilkinson a câştigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997. El a primit în total şase nominalizări la Bafta, precum şi două nominalizări la Oscar, pentru Michael Clayton şi In The Bedroom.

De asemenea, a obţinut un premiu Emmy pentru interpretarea personajului politic american Benjamin Franklin în miniseria John Adams din 2008 şi o nominalizare la Emmy în rolul lui Joe, tatăl lui John F. Kennedy, în The Kennedys. A jucat rolul preşedintelui Lyndon B Johnson în filmul Selma din 2014 şi a apărut în The Grand Budapest Hotel şi Girl with a Pearl Earring.