Topul vânzărilor LIBREX la Bookfest 2024. Care au fost cele mai căutate cărţi

La ediţia a XVII-a a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, care s-a încheiat duminică la Romexpo, „First Down” de Grace Reilly a fost cea mai bine vândută carte de ficţiune la standul editurii Librex, iar ”Meditaţii” de Marcus Aurelius a fost cea mai bine vândută carte de non-ficţiune.

Editura Librex a lansat la Salonul International de Carte BOOKFEST o colecţie extinsă de noutăţi captivante, de la bestselleruri New York Times, USA Today şi Amazon, dar şi lucrări care îndeamnă la reflecţie şi autodezvoltare, titluri pentru pasionaţii de istorie şi pentru cei care sunt fascinaţi de subiecte ezoterice.

Topul Librex ficţiune

1 First Down, de Grace Really

2 Sub soarele din Positano, de Lucy Coleman

3 Fostul meu si alte blesteme, de Erin Sterling

4 O vara in Provence, de Lucy Coleman

5 Sub vraja iubirii, de Kate Robb

6 Asistenta Maleficului, de Hannah Nicole Maehrer

7 Inainte sa renunt, de Kennedy Ryan

8 Povestitoarea de la Auschwitz, de Siobhan Curham

9 Focul care ne uneste, de Brittainy C. Cherry

10 Copilul de la Auschwitz, de Lily Graham

Topul Librex non-ficţiune

1 Meditaţii, de Marcus Aurelius

2 Cartea lui Enoh

3 CREIERUL. 10 lucruri pe care trebuie sa le stii, de Sophie Scott

4 Din tainele vietii si ale universului, de Scarlat Demetrescu

5 Numerologie hermetica, de Naran Gheser

6 Nicolae Iorga si Francmasoneria, de Cristian Moşneanu

7 Arborele Vietii. Sfere de Lumina, de Naran Gheser

8 Cartea Intelepciunii lui Solomon

9 Tarot. Ghid complet - Cartile de Curte, de Naran Gheser

10 Viata dincolo de mormant, de Scarlat Demetrescu