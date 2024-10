Un comediant celebru a recunoscut că a fost dependent de pornografie

Marcus Brigstocke, care a fost în mod regulat un colaborator al emisiunii Have I Got News For You de la BBC şi a apărut în filmul Love Actually, a vorbit în cadrul podcastului The Hidden 20% despre modul în care a primit ajutor pentru a depăşi problema, potrivit Sky News.

Vedeta TV a dezvăluit că a devenit dependent de pornografie după ce a avut o aventură care a dus la sfârşitul primei sale căsătorii. Ruşinea provocată de aventură „a dus la o mulţime de comportamente foarte disfuncţionale”, a spus Brigstocke. El a mai spus că nu a folosit droguri şi alcool, dar a recunoscut că a vizonat un număr impresionant de materiale pornografice.

Brigstocke, în vârstă de 51 de ani, i-a spus gazdei podcastului The Hidden 20%, Ben Branson, că majoritatea dependenţilor de porno „sunt dependenţi de aproximativ 11 ani”, adăugând că problema „modifică profund chimia creierului”. Pornografia este foarte toxică, a fost concluzia comediantului.

În prezent, Brigstocke este căsătorit cu colega de branşă Rachel Parris, iar cuplul găzduieşte un podcast numit How Was It For You?.