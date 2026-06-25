Un tumul vechi de 3.500 de ani, descoperit în Vrancea, va fi integrat în circuitul turistic

Este vorba despre tumulul de pe dealul Morii, o structură funerară de o raritate excepțională, veche de peste 3.500 de ani, specifică comunităților preistorice.

Potrivit unui comunicat al CJ Vrancea, situl arheologic, aparținând culturii Monteoru din Epoca Bronzului (aproximativ anul 1.500 î.Hr.), reprezintă cea mai veche construcție de acest tip descoperită pe teritoriul județului Vrancea și una dintre puținele din România.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, împreună cu primarii din zonă și reprezentanți ai Muzeului Vrancei, a vizitat situl arheologic, unde echipa de cercetători desfășoară în prezent lucrările de excavare și analiză.

„Acest sit arheologic ne arată de unde a plecat omenirea, cum trăiau comunitățile preistorice și cât de adânci ne sunt, de fapt, rădăcinile aici, acasă. Vreau să identificăm cele mai bune soluții de conservare și, mai ales, să punem în valoare acest loc unic prin includerea lui într-un circuit turistic național și internațional”, a spus președinte CJ.

Conform sursei citate, va fi realizat un management integrat al destinației turistice montane, care va uni legendele locale, precum cea a Babei Vrâncioaia, cu traseele naturale și vestigiile istorice unice și punctele gastronomice locale.