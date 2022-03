INTERVIU MEDIAFAX Jucătorii din online vor continua trendul de automatizare a proceselor şi în 2022, iar încrederea clienţilor va creşte împreună cu ponderea plăţii cu cardul şi utilizarea de servicii noi

Piaţa de e-commerce din România a fost printre „câştigătorii” celor doi ani de pandemie, respectiv 2020 şi 2021, perioadă în care sectorul a înregistrat o creştere de aproximativ 40% în total – 30% în 2020, ajungând la valoarea de 5,6 miliarde de euro; şi 10% creştere în 2021, până la pragul de 6,2 miliarde de euro, potrivit raportului GPeC şi ARMO (Asociaţia Română a Magazinelor Online). Însă, dacă în primii doi ani de criză sanitară jucătorii de profil au investit în proiecte de digitalizare şi automatizare a diferitelor procese, în 2022 aceştia se vor concetra şi pe dezvoltarea şi scalarea unor noi servicii, precum creşterea serviciilor de tipul Buy Now, Pay later - opţiune recent introdusă pe piaţa naţională -, sau creşterea ponderei plăţilor cu cardul.

„Accentul este pus permanent pe inovaţie. Este o piaţă extrem de dinamică, cu creştere accelerată de la an la an, de aceea este foarte important să optimizezi fluxurile business-ului online pentru a analiza mai bine parametrii de business ce conduc către scalabilitate şi creştere. Vorbim în 2022 nu doar de integrări care să automatizeze procesele şi să simplifice acţiunile de zi cu zi, dar şi de maturizarea unor comportamente cum ar fi creşterea ponderei plăţilor cu cardul, versus plata cash on delivery, sau a serviciilor de tipul Buy Now, Pay later”, a spus într-un interviu acordat MEDIAFAX Ruxandra Geantă, Co-CEO al BaseLinker România, companie specializată în centralizarea şi automatizarea proceselor din industria de e-commerce.

Ea consideră că anul 2021 a „propulsat” business-urile active în mediul online, iar pe parcursul anului trecut s-a conturat mai mult sectorul de marketplace-uri şi cel al vânzării pe canale multiple, dar şi al platformelor bazate pe subscription fee (taxă de abonare).

„Anul 2022 va merge în aceeaşi direcţie, întrucât societatea în care trăim este în permanentă schimbare, la fel şi comportamentul consumatorului, cât şi decizia de cumpărare. Ca răspuns natural, business-urile trebuie să se adapteze şi să optimizeze procesele, să mizeze pe o abordare omnichannel, în care să aibă toate sistemele integrate şi să automatizeze acţiunile repetitive”, a menţionat Ruxandra Geantă, care este de părere că pe parcursul anului 2022 vor apărea din ce în ce mai multe marketplace-uri.

Pe de altă parte, în urma celor doi ani pandemici care a mutat din ce în ce mai mulţi consumatori în mediul online, comercianţii din mediul online au început să înţeleagă digitalizarea şi noile tehnologii, astfel că jucătorii din sectorul de ecommerce sunt din ce în ce mai deschişi spre a adopta şi implementa soluţii de automatizare în interiorul business-ului sau soluţii de simplificare a proceselor interne.

„Automatizarea proceselor va fi unul dintre trendurile de marketing în 2022, deoarece este esenţială pentru orice companie, indiferent de volumele pe care le realizează. Simplificarea proceselor interne duce către scalabilitate, spre exemplu. Dar nu vorbim doar de investiţie, ci de o reducere a costurilor. Spre exemplu, o companie cu 10 oameni asignaţi pe procesele pre şi post comandă, după integrare şi automatizarea fluxurilor, va putea atinge acelaşi volum mult mai eficient şi într-un timp mult mai scurt, cu 8 oameni”, a explicat Co-CEO al BaseLinker România.

Ea a adăugat că în următorii doi ani inteligenţa artificială (AI) şi realitatea augumentată (AR) vor lua amploare tot mai mult.

„Iar acest lucru înseamnă că jucătorii din online vor trebui să fie cât mai aproape de clienţi, să personalizeze ofertele, să aibă o poveste autentică, să înţeleagă nevoile şi să implementeze o strategie de business orientată către client. Aceste elemente vor face diferenţa.”

De asemenea, sectorul de e-commerce românesc a intrat într-o etapă de consolidare în 2019, care a fost amânată de contextul pandemic, şi care s-a tradus până la urmă într-o creştere accelerată a numărului de comenzi înregistrate în mediul online - 30% creştere înregistrată în 2020 faţă de 2019 -, iar, în continuare, această etapă de consolidare şi de creştere a sectorului de e-commerce este preconizată şi pentru anul 2022, a menţionat Andrei Radu, CEO şi fondator al GPeC.

„Sectorul românesc de e-commerce este într-o continuă creştere, chiar dacă anul trecut aceasta a fost mai mică faţă de creşterea înregistrată în 2020. Acest lucru ne arată potenţialul de dezvoltare în continuare, într-o piaţă care este încă permisivă şi foarte atractivă atât pentru jucătorii locali, cât şi internaţionali – tot mai multe business-uri online de peste hotare se localizează în România, iar trend-ul va continua şi anul acesta”, a explicat Andrei Radu.