90 piscine, tratamente cu aur, şampanie toată ziua în camere de 100.000 de dolari în Orientul Mijlociu

Atlantis, The Royal, a fost deschis anul trecut în Dubai, alături de staţiunea emblematică a brandului de pe The Palm. Petrecerea de deschidere a durat trei zile - cu spectacole de la Beyoncé şi Swedish House Mafia - a pus hotelul pe hartă ca fiind una dintre cele mai emblematice staţiuni din regiune, iar nouă luni mai târziu a devenit singurul hotel din Orientul Mijlociu care a obţinut un loc pe lista inaugurală World's 50 Best Hotels.

„Camerele şi suitele pentru oaspeţi stabilesc cu adevărat standardele pentru industrie, dar, dincolo de asta, există şi colecţia de restaurante: este o locaţie excelentă pentru divertisment şi mese”, spune Tom Roelens, director general la The Royal şi director general la Atlantis Resorts.

Atlantis, The Royal, nu este o staţiune care să facă lucrurile pe jumătate - lucru evidenţiat de cele 90 de piscine, de la o piscină de 91 de metri până la băi de scufundare private în cabane.

CNN a vizitat hotelul în martie, înainte ca inundaţiile devastatoare să lovească oraşul în aprilie.

Locul de neratat al complexului este Cloud 22, piscina suspendată de la etajul 22. Şezlongurile sale „plutitoare”, umbrite de umbrele Dolce&Gabbana, oferă vederi panoramice asupra insulei artificiale Palm, cu cocktailuri şi gustări uşoare disponibile la barul de lotus de pe piscină. Există o a doua piscină cu vedere la Golful Arabiei, iar pe punte se află cabane private.

Dar atunci când intimitatea nu este de ajuns, există cabana de piscină VVIP duplex; folosită de Kendall Jenner pentru petrecerea de lansare a mărcii sale de tequila, această piscină luxoasă are două zone de relaxare pentru divertisment şi propria piscină cu fund de sticlă, suspendată de la etajul al doilea.

În vilele cu piscină şi în apartamentele de firmă ale staţiunii, oaspeţii au, de asemenea, acces la piscine pe terasa lor privată, la o înălţime de până la 43 de etaje, spune Roelens.

„Am preluat conceptul de resort, care de obicei ar fi orizontal, dar noi l-am făcut vertical”, adaugă Roelens. „Acest lucru creează cu adevărat o experienţă unică, în care ai aceste privelişti excepţionale asupra The Palm şi a orizontului Dubaiului, dar, în acelaşi timp, ai o intimitate deosebită.”

Piscinele nu sunt singurele elemente de apă din acest hotel.

Designerii de interior se cufundă în istoria regiunii, inspirându-se de la beduini, poporul nomad care a locuit iniţial în deşertul arab şi care naviga prin intermediul fântânilor de apă.

Tema este rezumată în mod clar în „Droplets”: o structură din oţel inoxidabil înaltă de 11,3 metri din hol, care reprezintă prima picătură de ploaie în deşert.

Tema apei se repetă în întreaga staţiune, de la lifturile de sticlă învelite în 3.500 de galoane de apă în cascadă, la trei acvarii de la podea la tavan, pline cu 7.200 de animale marine.

Cele 795 de camere ale hotelului se mândresc cu facilităţi de designer de la bijutierul de diamante Graff, halate de baie de la marca italiană de textile de lux Frette şi periuţe de dinţi, piepteni şi perii din aur special concepute.

Oaspeţii care au acces la „Royal Club” pot profita de serviciul de şampanie pe tot parcursul zilei, de ceaiul zilnic de după-amiază şi de tartine, deşi nu duc lipsă de locuri de luat masa aici.

Staţiunea are 17 opţiuni de luat masa, inclusiv „cea mai mare colecţie de restaurante cu bucătari celebri de pe planetă”, spune Roelens. Iar locaţii precum Nobu Beach Club - primul şi, în prezent, singurul club de plajă al brandului de ospitalitate de lux - contribuie la stabilirea reputaţiei staţiunii ca fiind „un loc pe care vor să îl vadă şi să fie văzut”, adaugă Roelens.

Pentru un pic de odihnă şi relaxare, spa-ul său de 3.000 de metri pătraţi oferă nu numai un tratament facial din aur, ci şi un „masaj la ora de aur” - pietre vulcanice fierbinţi înmuiate în aur cu ulei de aromaterapie infuzat în aur - împreună cu terapii bazate pe tradiţiile arabe de wellness: exfolieri cu nisip din deşert şi zahăr de curmale, precum şi exfolieri cu sare din Golf şi seminţe de curmale.

Pentru cei ultra-bogaţi, vedeta spectacolului este Royal Mansion, un apartament de 11.840 de metri pătraţi, cu patru dormitoare, cu două niveluri - unde Beyoncé şi Jay Z au stat atunci când vedeta a cântat la inaugurare.

Accesat printr-un lift privat şi o intrare privată amenajată cu măslini de 100 de ani pe care complexul i-a „adoptat”, duplexul oferă „vederi de 360 de grade” asupra Palmierului şi a Golfului, spune Roelens. Cu propria piscină infinită, dotări ale casei de modă franceze Hermès, o bibliotecă cu o înălţime triplă, o sală de home-cinema şi trei spaţii de luat masa, oaspeţii au parte aici de o „experienţă unică”, spune el.

„Am adăugat câteva detalii deosebite - jocuri de backgammon de la Baccarat şi o masă de ping-pong Louis Vuitton, aşa că există şi câteva elemente foarte distractive în acest apartament”, adaugă el.

Interioarele uimitoare sunt completate de servicii de cinci stele: oaspeţii sunt întâmpinaţi la aeroport, unde bagajele lor sunt preluate de personal, iar mărcile de designer - de la Graff la Valentino - sunt aduse în apartament pentru o experienţă de cumpărături personală. Bucătarii de la oricare dintre restaurantele staţiunii, inclusiv de la localurile sale celebre, pot găti pentru oaspeţi în bucătăria privată a suitei, iar majordomi şi barmani sunt la dispoziţie 24 de ore din 24 pentru orice ocazie.

„În cele din urmă, este vorba despre serviciu: este vorba despre efortul nostru de a crea ceea ce caută oaspeţii noştri, indiferent dacă ştiu sau nu că ei ştiu că asta caută”, spune Roelens.

Cu preţuri de la 1.300 de dolari pe noapte în timpul sezonului de vârf - şi de la 100.000 de dolari pentru cel mai exclusivist penthouse, unul dintre cele mai scumpe apartamente din oraş - viaţa de lux vine cu un preţ ridicat.

Dar există şi modalităţi mai „accesibile” de a te bucura de staţiune, spune Roelens: fântâna Sky Blaze, de exemplu, aflată pe terenul extins al staţiunii, oferă un spectacol „dramatic” în fiecare oră, zilnic, de la ora 12:00. Fântâna este dominată de Elements Lounge, un bar pe terasă care serveşte cocktailuri la apus de soare, şi de Estiatorio Milos by Costas Spiliadis, un restaurant grecesc cu numeroase locuri în aer liber. Meniul de prânz de afaceri de la acesta din urmă costă doar 200 de dirhami (55 de dolari) - un preţ deloc rău pentru o masă lângă fântână în „cea mai bună” staţiune din Orientul Mijlociu.