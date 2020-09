A apărut concurentul Tesla. Producătorul Nikola Motors a făcut senazaţie la bursă. Prima vedetă: camionul Badger

Iar preşedintele Nikola este foarte activ pe Twitter.

Acţiunile Nikola - primul nume al celebrului inventator Tesla - au crescut cu peste 120% de când a încheiat o fuziune cu o companie deja publică, denumită VectoIQ, pe 3 iunie.

Acţiunile au crescut cu 103% luni, dar au scăzut marţi dimineaţă cu 22% într-o piaţă volatilă. Acţiunile Tesla, care s-au ridicat în ultimul timp până la un nivel aproape record, au scăzut uşor.

Câştigurile meteorice de luni au apărut după ce fondatorul şi preşedintele executiv al Nikola, Trevor Milton, a emis o serie de tweet-uri despre toate comenzile prealabile pentru camionul Badger pe care Nikola îl produce şi care îşi propune să concureze cu camioanele electrice de la Tesla.

Nikola a început să se tranzacţioneze sub acest nume săptămâna trecută, după ce a fuzionat cu VectoIQ - o companie creată cu singurul scop de a fuziona cu o companie privată care doreşte să devină publică.

Nikola valorează aproximativ 26 de miliarde de dolari, pe baza preţului de închidere de luni, chiar dacă nu este de aşteptat să genereze vânzări - cu atât mai puţin profituri - până în 2021.

These are actual photos of the Nikola Badger



Seems legit pic.twitter.com/KvKcOE3JgQ