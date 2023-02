Adio casele de marcat clasice. Lanţul de supermarketuri din România ce trece la 100% la varianta self-scan / Ce se intâmplă cu angajaţii casieri

Noua soluţie de case propune o abordare flexibilă, fiind formată din case self service potrivite atât pentru un număr redus de produse, cât şi pentru cumpărături mai voluminoase, fiind destinată pentru a evita formarea de cozi şi pentru a reduce timpul de aştepare la case. În funcţie de dimensiunea magazinului, între 16-50 de case rapide self check-out funcţionează permanent în fiecare unitate. Casele rapide self check-out sunt intuitive şi uşor de utilizat, iar întregul proces de scanare a cumpărăturilor poate fi realizat în mod individual de către client sau cu ajutorul consilierilor de case, aceştia fiind permanent disponibili pentru a oferi suportul necesar.

După scanarea produselor, clienţii pot achita cumpărăturile prin orice modalitate de plată: numerar, card bancar, bonuri de masă digitalizate, etc.

„Proiectul de modernizare a caselor de marcat este natural în contextul social aflat în continuă schimbare şi reprezintă răspunsul nostru la nevoile clienţilor şi angajaţilor, dar şi un nou pas în transformarea digitală a companiei noastre. Ascultând nevoile clienţilor şi angajaţilor, am reuşit să implementăm o soluţie care asigură modernitate, păstrând parcursul asistat de către colegii noştri, şi care contribuie la dezvoltarea profesională a acestora”, a declarat Gabriela Gealapu, Manager Naţional Case.

În prezent, 12 dintre magazinele Auchan (hipermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate MyAuchan) din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Braşov, Iaşi şi Timişoara sunt deja echipate cu noul sistem de case, urmând ca până în 2025 acesta să fie disponibil în toate unităţile reţelei.

„Evoluţia numărului de case self check-out este dovada dinamicii pieţei şi răspunsul nostru la exigenţele de azi ale clienţilor. Astfel, aceştia vor putea beneficia de un parcurs independent în magazin, accesibil, rapid şi simplu, de o soluţie adaptată nevoilor lor, cu acceptarea tuturor modalităţilor de plată şi colegi care ajută în cazul în care este nevoie de asistenţă pentru scanarea produselor. De asemenea, cu noile case de marcat clienţii vor avea acces cu uşurinţă şi la beneficiile programului de fidelitate MyCLUB Auchan, precum şi la informaţii privind campaniile derulate în magazine”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, Director Marketing Auchan Retail România.

Ce se întâmplă cu casierii?

Casierii evoluează spre o nouă meserie, cea de consilier clienţi case

Unul dintre cele mai importante aspecte în procesul de schimbare a parcursului de case îl reprezintă transformarea şi evoluţia meseriei de casier, spre o profesie mult mai atractivă şi dinamică. Astfel, compania investeşte în ample procese de formări pentru personalul din acest departament, în urma cărora aceştia vor dezvolta competenţele de comunicare şi relaţionare necesare pentru a acorda consultanţă şi suport clienţilor.

„Pentru colegii casieri, ceea ce se schimbă este modul în care relaţionează cu clientul. De la o meserie tehnică, evoluăm către o meserie care se bazează pe comunicare. Practic, trecem de la o abordare tranzacţională la una relaţională, pentru că meseria colegilor noştri din zona caselor de marcat devine una de suport, comunicare şi acompaniere a clienţilor”, a declarat Ioana Toşa, Director Regional Nord.