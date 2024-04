Adrian Sârbu: Trebuie să investim 500 de miliarde euro în următorii 15 ani ca să ajungem la dublarea PIB-ului. În primul rând în industria de învăţare. PIB-ul nu creşte cu proşti

Nemo: Îţi repet întrebarea, de la care aşteptăm răspunsul tău. Eşti de acord să votezi doar acele partide/guverne care îşi asumă răspunderea pentru o creştere economică de 5%/an ceea ce ar duce la dublarea PIB-ului României în 15 ani? Hai să vedem ce aţi votat. Ia uitaţi-vă,

Hofi: 81% vor.

Adrian Sârbu: Ia uite aici vor,

Nemo: Vor să dubleze PIB-ul României în 15 ani

Adrian Sârbu: Iară dau dureri de cap dlui Ciolacu. Şi dlui Ciucă. Noi ca să ajungem la dublarea PIB-ului trebuie să întreprindem vreo şapte acţiuni, care, spun eu, o să ne coste vreo 500 de miliarde euro în următorii 15 ani. Aoleu, o grămadă de bani. Dar deloc. Nu mi se pare mult asta. 500 de miliarde investiţi în următorii 15 ani, şi s-ar putea să fie mai puţin sau mai mult, şi noi avem de investit în industria de învăţare. Tot spun educaţie, educaţie. Domne, industria de învăţare. Păi eu nu pot să cresc PIB-ul cu proşti.

După aia, domnule, nu e PIB mai uşor de făcut decât în construcţii, că vorbeai de China. Păi, China, în 2008, când a intrat America în criza cea mai mare după 1929, a ţinut economia mondială sus, investind enorm în infrastructură, chiar dacă parte n-a avut nevoie, şi a construit. La noi, la România, am vorbit să construim oraşe, am vorbit că reconstruim oraşe. Tu ştii că noi, faţă de Elveţia asta de care vorbesc eu, avem mai puţin de o treime necesarul de locuinţe per om, metri pătraţi?

La noi sunt vreo nu ştiu, 15 pe om, şi la ăştia-s vreo 45 pe metri pătraţi de locuinţă. Mai vorbim de birouri? Mai vorbim de tot ce înseamnă infrastructură, de ospitalitate, hoteluri, restaurante. E loc gârlă să construieşti. Tu ştii că apropo de PIB, îţi dau o soluţie mâine pentru domnul Ciolacu. Ai auzit de RAAPPS, o altă gaură neagră. RAAPPS deţine clădiri de birouri, clădiri rezidenţiale care n-ar trebui să fie în proprietatea statului deloc. Ar trebui vândute, mâine, cu tot cu RAAPPS şi toţi şmenarii de-acolo de sute de ani.

Hofi: Hai că la vândut suntem buni.

Adrian Sârbu: Nu, nu, nu. Atenţie, vândute. Deci sunt două opţiuni. Dau RAPPS-ul. Hoffi, Casa Poporului nu trebuie să fie Parlamentul României pentru tot felul de cetăţeni care şi-au găsit destinul vieţii şi pensie specială. Nu, trebuie să fie un spaţiu. Cea mai mare răzbunare faţă de comunisti şi faţă de nea Nicu e să facem fie un spaţiu de educaţie mare, uriaş, european, mondial, fie un spaţiu de entertainment. Noi ţinem… nici nu mai vreau să folosesc cuvinte româneşti pentru aceşti cetăţeni. Dar folosesc un singur cuvânt cetăţeni. Mare parte sunt ţărani, nu sunt cetăţeni, dar aşa au rămas. Ei se plimbă prin nişte încăperi uriaşe de marmură, birouri uriaşe degeaba, costuri uriaşe. Ca şi Casa Poporului. Guvernul ăsta ţine ocupate milioane de metri pătraţi de birouri, care ar trebui redate circuitului commercial, cum ţi-am spus, când facem reducerea, şi banii ăia puşi într-un fond.

Hofi, nu la prăduială. Într-un fond. Norvegia are fond suveran de 1.200.000.000.000 din petrol, pentru că ei petrolul şi l-au explorat, l-au vândut. Nu ce-am făcut noi cu gazul şi cu petrolul, şi cu OMV-ul şi cu alte şmenuri odioase. Dar ţi-am spus, nu mă întorc către ce a fost, vedem ce putem face.

Deci o sursă de creştere a PIB-ului imediat e tot ceea ce numim construcţii. Tot ce înseamnă construcţii e PIB instantaneu, PIB instantaneu. Ce vorbesc eu 5% ?

Hofi: Bun, vom construi, asta e concluzia.



Adrian Sârbu: După aia, ai o ţară de resurse, domnule, avem o ţară bogată, am învăţat la şcoală. Acuma începem să descoperim că avem gaz. Ce facem cu gazul? Îl ardem. Bă, da, să facem petrochimie, nu ştim? Bă, da, să facem… în continuare. ţinem fabricile alea, foste ale lui Ion M. Nicolae, care le-a luat cum le-a luat, nu mai spunem. Le-am falimentat. Bă, nu vrea nimeni să le vândă o dată, să mai vină alţii să facă îngrăşăminte. Importăm îngrăşământ din Ucraina, importăm îngrăşământ de nu ştiu unde. Nu vrea nimeni în ţara asta să facem fabrici de medicamente. Aaa, să vină străini, că ne-au luat deja fabricile. Să mai vină 10 străini să mai facă 10 fabrici de medicamente, să facem substanţe generice, că le importăm din China şi din India. De ce? Avem gaz. Simplu, facem medicamente.

Ce mai avem? Spuneam că avem agricultură, Hofi. Deci avem resurse, care, odată aşezate într-un lanţ de creere şi multiplicare a valorii, ne duc la creştere. Băi, dar noi nu trebuie să reinventăm roata. Noi nu trebuie să facem cipuri, că până ajungem noi să facem cipuri, s-au gândit unii acum 50 de ani, în Taiwan, să facă. Venit din America şi cea mai mare firmă. Nici americanii n-au făcut. Dar avem ce face, avem loc, avem piaţă, avem piaţă gârlă pe produse alimentare.

După aia vorbeai de IT. Tărâm nesfârşit de servicii de IT. Câţi IT-şti avem în România? 200.000. Mâine să facem 400.000. Cum adică? Băgăm bani în educaţie şi facem şcoli de IT şi şcoli de AI, nu mai facem religie la şcoală la clasa întâi. Nu, facem Ai, îi învăţăm codare, nu că o să facă ei codare, da, cică îi învăţăm să facă cu AI-ul. Nu mai vorbim de servicii financiare unde suntem la pământ. Şi la ce am ajuns? Că românii spun aşa, domnule, dă bani de la buget la educaţie, dă bani de la buget la apărare, câte 10%. Noi vorbim, ei n-aud.

Rezultatele sondajului Mediafax-ZF-Aleph News:

Eşti de acord să votezi doar acele partide/ guverne care îşi asumă răspunderea pentru o creştere economică de 5% pe an, ceea ce ar duce la dublarea PIB-ului României în termeni reali în 15 ani?

Ai fost de acord:

- cu implementarea votului electronic la toate alegerile din România, care să îţi dea posibilitatea să îţi exprimi punctul de vedere rapid, în orice decizie politică majoră;

- cu o creştere economică de peste 5% prin alocarea resurselor financiare rezultate din tăierea cu 20% a numărului bugetarilor şi alocarea fondurilor europene către antreprenori, operatori privaţi şi către proiecte româneşti;

- să îi alegi direct pe cei care ocupă principalele funcţii în stat şi în administraţie;

- ca pentru accederea în orice funcţie publică, fiecare candidat să se înscrie cu un proiect-contract, în baza căruia să fie evaluat anual, de către cei care l-au votat;

- că administraţia publică trebuie digitalizată, eficientizată, în aşa fel încât să îţi servească rapid nevoile legitime la costurile cele mai mici;

- ca în administraţie să fie propuşi şi votaţi manageri cu performanţă din companiile private şi din corporaţii, şi nu din activul partidelor;

- ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 câţi sunt în prezent;