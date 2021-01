Aeroportul Craiova, salvat de chartere. Biletele de avion spre Egipt sunt la mare căutare

Cursele charter sunt salvarea Aeroportului Internaţional Craiova. 14 curse vor pleca către Egipt, în perioada aprilie-mai. Asta după ce, din cauza pandemiei, anul trecut, numărul pasagerilor pe aeroportul din Craiova a scăzut cu 60% faţă de 2019.

La primul zbor către staţiunea Sharm El-Sheikh din Egipt toate cele 140 de locuri au fost vândute în mai puţin de o săptămână, spre surpriza operatorilor de turism. Nuţi Nicola este proprietarul unei agenţii de turism din Craiova. Spune că cererea pentru destinaţiile din Egipt este mare, aşa că a cerut o suplimentare a locurilor. Singura condiţie pentru a ajunge în Egipt este să ai un test PCR negativ la COVID-19, realizat cu 48 de ore înainte de plecare.

“În weekendul acesta am reuşit să suplimentăm locurile pentru Sharm El-Sheikh şi, bineînţeles, să venim şi cu o destinaţie surpriză pentru turiştii craioveni - Hurghada. Hurghada este o destinaţie foarte frumoasă, dar accesibliă pentru toată lumea. Tarifele pornesc de la 420 euro de persoană”, spune Nuţi Nicola.

Preţul unei vacanţe în Sharm El-Sheikh porneşte de la 649 euro/persoană. Oferta i se pare atrăgătoare Cristinei. Este pasionată de călătorii, dar anul trecut, de teama COVID-ului, şi-a făcut vacanţa în ţară. Acum a cumpărat deja un bilet spre Egipt. În 3 ore ajunge pe plaja exotică din ţara piramidelor.

„Vreau să ieşim din monotonia asta şi din regulile foarte stricte de a sta în casă. Oricât am fi de consecvenţi, organismal are nevoie şi de o relaxare şi de o astfel de ieşire. M-am bucurat foarte mult şi am vrut să mă asigur că am două locuri pentru vacanţa mea. Sper ca lucrurile să fie în continuare bine până în perioada respectivă”, spune Cristina.

Fiecare cursă charter înseamnă, în medie, un venit de 1600 de euro pentru Aeroportul Internaţional din Craiova. Din cauza pandemiei, anul trecut aproape toate zborurile au fost oprite. Dacă în 2019 numărul pasagerilor a fost 560 000, în 2020 nu a trecut de 155 000. Acum, din Craiova se mai zboară doar spre şi dinspre Londra.

„Pe lângă destinaţia Egipt, din Craiova, în această vară se va zbura şi către două destinaţii din Turcia. Pe lângă Antalya, cea pe care am avut-o şi în anii trecuţi, anul acesta se va zbura şi spre Bodrum, din iunie şi până în septembrie, cu o frecvenţă de o data pe săptămână fiecare destinaţie”, a anunţat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.