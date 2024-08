Alin Niculae cumpără proiectul de birouri Iride Business Park din Pipera cu 45 mil. euro

Omul de afaceri Alin Niculae, care controlează cea mai mare firmă de distribuţie de produse petroliere cu capital românesc, Oscar Downstream, cu afaceri de 1,4 mld. euro, cumpără complexul de nouă birouri Iride Business Park din nordul Bucureştiului de la compania Immofinanz, care, de doi ani, este sub controlul grupului ceh CPI.

Pe piaţa imobiliară, Alin Niculae deţine Akcent Development, este unul dintre acţionarii Exigent Development, dezvoltă în prezent proiectul Akcent City în Bucureştii Noi şi a început recent lucrările la faza 2 a proiectului Cloud 9, de pe Şoseaua Pipera.

Immofinanz este deţinut de CPI Property Group, unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa, cu un portofoliu de 1,5 miliarde de euro pe plan local, controlat de miliardarul Radovan Vitek. CPI Property Group a devenit în 2022 acţionar majoritar în cadrul Immofinanz.

„Aprobarea încheierii tranzacţiei prin care Societatea (Italian – Romanian Industrial Development Enterprise – Iride SA – n. red.) vinde către Iride Development S.R.L., proprietatea IRIDE (...) şi o serie de active imobiliare ale societăţii (...), în schimbul unui preţ în cuantum de 44.700.000 euro”, este informaţia publicată în Monitorul Oficial.

Proprietatea IRIDE înseamnă, în mod colectiv, terenul IRIDE şi clădirile de birouri. Terenul IRIDE înseamnă loturile 1 – 22, pe care se află şaptesprezece construcţii. Proiectul este cumpărat printr-o firmă nouă, Iride Development, cu acţionariat în Cipru.

Iride Business Park este un complex de birouri cu o suprafaţă închiriabilă de peste 83.000 de metri pătraţi, în diferite configuraţii. Furnizorul de servicii medicale Provita, Rohde Schwarz Topex – o companie germană care produce sisteme de comunicaţii pentru centrele de dirijare a zborurilor şi pentru turnurile de control din aeroporturi, dar şi grupul media Antena Group se numără printre chiriaşii ansamblului.

Proiectul se află într-o zonă care a devenit extrem de interesantă în ultimii ani pentru dezvoltatori, la capătul magistralei 2 de metrou. În jurul staţiei de metrou Pipera, s-au dezvoltat mai multe proiecte office în ultimii ani, iar Hermes Business Campus, Iride Business Park, Novo Park sunt doar câteva dintre ele.

Recent, Immofinanz a mai făcut o tranzacţie pe piaţa locală, vânzând fostul bloc Bancorex, de pe Calea Victoriei, către israelienii de la AFI Europe.

Proiectul Iride Business Park va fi astfel preluat de familia Niculae, proprietara Oscar Downstream, companie locală care face în principal trading de benzină şi motorină. Este vorba despre un business deţinut de Alin Niculae, cu afaceri de peste 1,4 miliarde de euro. Alin Niculae şi familia lui, în special împreună cu Petre Niculae – unchiul său, a construit un portofoliu considerabil de locuinţe în Bucureşti. Businessurile din imobiliare sunt reunite cu cele din energie sub eticheta Alfa Group.

Vehiculul prin care au fost dezvoltate proiectele imobiliare a fost la început Pedro Company Constructexim, cunoscută şi ca Pedro Construct, o firmă de construcţii deţinută integral de Petre Niculae, fondată în 1993, care şi-a pus semnătura, în timp, pe câteva mii de apartamente din sectorul 6 al Capitalei. În datele de la Registrul Comerţului, Petre Niculae figurează şi ca fost acţionar al Oscar Downstream. Proiectele sub marca „Pedro Company” sunt uşor de identificat, având design similar, culori şi chiar denumiri care le leagă.

Pe site-ul de prezentare a Pedro Construct, compania vorbeşte despre mai bine de 30 de proiecte imobiliare finalizate, alături de alte cinci în derulare. În total, este vorba despre mai mult de 10.000 de locuinţe, portofoliul rezidenţial, împreună cu cel de birouri şi de spaţii comerciale cumulând o suprafaţă de un milion de metri pătraţi. În prezent, Exigent Development are în curs de dezvoltare circa 1.300 de locuinţe în fazele 4 şi 5 din proiectul Plaza Residence din cartierul Militari, între Plaza România şi Cora Lujerului.

19th Residence, 20th Residence, Exigent One, 21 Residence Politehnica, Cotroceni Politehnica Residence, Cloud 9, Zen Living Apartments sunt proiectele care apar pe site-ul companiei, însă alte ansambluri despre care se ştie că au în spate acelaşi dezvoltator sunt Exigent Plaza Residence sau Exigent Two. Pe segmentul de clădiri, grupul are proiectele Mendeleev Office 5, Eminescu Offices, Rosetti Tower şi Oscar One.

În 2019, chiar traderul de energie Oscar Downstream a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru construcţia unui proiect de locuinţe, în apropierea magazinului Cora Lujerului, din sectorul 6 al Capitalei, fiind pentru prima dată când numele companiei Oscar Downstream apărea direct într-o solicitare oficială pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. Pe acelaşi teren, în zona Lujerului, era deja în construcţie proiectul Plaza Residence.

Astăzi, Exigent Development face parte din Alfa Group, entitate care deţine şi Oscar Downstream şi Akcent Development, după ce businessurile au fost oficial reunite sub aceeaşi umbrelă. Grupul include şi companii de asigurări, tehnologie, logistică şi project management pentru real estate.

Un alt asociat al cărui nume apare în mai multe companii ale familiei Niculae este Relu Florin Ababe, originar din Eforie Sud, inginer de profesie, cu businessuri în domenii precum construcţii, pieţe financiare, telecomunicaţii şi tranzacţionarea metalelor preţioase. Împreună, familia Niculae şi Florin Ababe au lansat în primăvara anului 2023 ARQA Jolie Village, un ansamblu rezidenţial premium în zona Iancu Nicolae din nordul Capitalei, care va fi urmat de alte două în zona de vest a oraşului. Investiţia în proiect este estimată la 21 de milioane de euro, din care 12 milioane de euro au venit dintr-o finanţare oferită de Libra Bank. Termenul de finalizare a întregului ansamblu rezidenţial este preconizat pentru finalul lui 2023.