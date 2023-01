Amazon: Peste 18.000 de angajaţi vor fi concediaţi

Reducerile au loc în condiţiile în care retailerul se confruntă cu încetinirea creşterii vânzărilor online şi se pregăteşte pentru o posibilă recesiune care va afecta puterea de cumpărare a clienţilor săi.

Eliminările au început anul trecut, afecând iniţial cel mai mult grupul de dispozitive şi servicii al Amazon, care construieşte asistentul digital Alexa şi difuzoarele inteligente Echo. Cea mai recentă rundă, programată să înceapă miercuri, va afecta în principal divizia de retail şi resursele umane.

În timp ce reducerile reprezintă doar aproximativ 1% din totalul forţei de muncă, care include sute de mii de angajaţi care lucrează cu ora la depozite şi la livrări, ele se ridică la aproximativ 6% din cei 350.000 de angajaţi corporativi ai Amazon din întreaga lume.

„Amazon a făcut faţă unor vremuri incerte şi dificile în trecut. Vom continua să facem acest lucru şi în viitor", a declarat directorul general Andy Jassy la începutul acestei luni într-o notă adresată angajaţilor. „Aceste schimbări ne vor ajuta să ne urmărim obiectivele pe termen lung cu o structură de costuri mai puternică".

Acţiunile Amazon au suferit puţine modificări în tranzacţiile de dinaintea deschiderii bursei din New York, după ce marţi au închis în scădere cu 2,1%, la 96,05 dolari.

Cel mai mare retailer online din lume a petrecut o mare parte din anul trecut adaptându-se la o încetinire puternică a creşterii comerţului electronic, pe măsură ce cumpărătorii au revenit la obiceiurile de dinainte de pandemie. Amazon a amânat deschiderea de depozite şi a oprit angajările în grupul său de retail. A extins îngheţarea personalului corporativ al companiei şi apoi a început să facă reduceri.

Amazon se numără printre marile companii de tehnologie care îşi reduc rândurile, printre care Cisco Systems Inc., Intel Corp., Meta Platforms Inc., Qualcomm Inc. şi Salesforce Inc.

În memoriul său, Jassy a declarat că firma din Seattle va oferi indemnizaţii de concediere, beneficii de sănătate de tranziţie şi plasare la un loc de muncă pentru lucrătorii afectaţi.