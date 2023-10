AmCham România: Deficit de forţă de muncă estimat la 145.000 de persoane, în 2022, în România

În lipsa unor măsuri imediate, susţin oficialii AmCham, acest deficit ar putea urca până la 224.000 de persoane până în anul 2026, ceea ce ar îngreuna creşterea economică a României.

„Creşterea economică depinde de oameni. Nu avem oameni, nu avem creştere economică. Anul trecut am avut deficit de forţă de muncă de 145.000 de persoane. În lipsa unor măsuri imediate, acest defcit poate ajunge la 224.000 de persoane în 2026. (...) Deficitul de forţă de muncă în România este mare şi afectează capacitatea economiei naţionale de a creşte. Unul dintre remediile rapide este atragerea forţei de muncă din zona non-UE. În plus, este foarte importantă şi activarea sau reactivarea unei mase semnificative de talent din ţară, acei tineri între 15 şi 24 de ani. Educarea nu se face peste noapte. Însă, măsurile trebuie luate şi trebuie luate astăzi. Fără aceste măsuri dificile, costisitoare, care necesită răbdare şi un efort care depăşeşte orice ciclu electoral, situaţia economică şi dezvoltarea României se află sub semnul întrebarii”, a spus Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham România, în timpul conferinţei de presă, citat de Ziarul Financiar.