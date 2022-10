ANAF scoate la licitaţie mai multe bunuri ale Elenei Udrea

Cele şase terenuri, aflate în zona Străuleşti, au un preţ de pornire de 3,2 milioane lei, iar licitaţia este organizată în ziua de 27 octombrie.

Un autoturism Fiat 500, fabricat în 2012 are preţ de pornire a licitaţiei de 35.368 de lei, iar un Mercedes Benz S500 fabricat în 2005 are preţul de pornire de 37.971 lei. Licitaţia pentru cele două maşini are loc în ziua de 8 noiembrie.

ANAF mai are instituit sechestru pe terenuri din comunca Nana şi pe 50% din acţiunle Eurohotel.