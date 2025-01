Analiză: Restructurarea este cuvântul de ordine în 2025, iar IT-iştii sunt primii pe listă

Anul 2025 stă în zodia prudenţei din punct de vedere economic. Analiştii financiari şi oamenii din piaţă care observă toate transformările de la firul ierbii îndeamnă la prudenţă. Totodată, pe fondul incertitudinii politice şi fragilităţii economice, companiile vor trebui să adopte aceeaşi atitudine prudenţă ceea se traduce în utilizarea atentă a banilor produşi, în angajări mai puţine, poate chiar în concedieri şi cu siguranţă în ţinerea sub control a salariilor. Cea mai afectată industrie de toate fenomenele politice şi economice sub care începe anul 2025 este IT-ul. Aici programatorii s-ar putea lovi de scăderi de salariu, în cazuri fericite doar de stagnări, şi chiar de disponibilizări, este de părere Marius Opriş, partener Ascendis companie de training şi consultanţă.

„Unde mă aştept într-adevăr la scăderi este zona de IT, dar nu pe zona de specialişti pe care se bate toată lumea, ci toată pleiada de alţi oameni din industria de IT. Chiar vorbeam cu un antreprenor care spunea că a venit momentul adevărului pentru industria de IT. Cei care au pun foarte multă inteligenţă în ceea ce fac şi au o pregătire foarte mare o să continue să fie cu aceleaşi salarii, în rest vor fi reaşezări, care sunt chiar normale. În automotive o să continue ceea ce deja a început. În rest, eu mă aştept sincer la o stagnare din perspectiva salariilor”, a spus Marius Opriş, partener Ascendis, în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Din punct de vedere financiar, pentru companiile din alte domenii exceptând IT-ul, 2024 a fost un an foarte bun. Marius Opriş este de părere că domenii precum cel farmaceutic a prosperat în anul ce tocmai a trecut. Aici au început să apară tot mai mulţi antreprenori care se dezvoltă puternic şi rapid, care fac bani şi care pot impulsiona economia.

„2024 a fost un an foarte bun. Un exemplu este industria farmaceutică, unde s-au făcut foarte mulţi bani. Banii ăştia pot fi puşi la lucru. Am cunoscut antreprenori români care au 100-200 de farmacii pe care i-am văzut plecând de la o farmacie. Noi privim cu îngrijorare anul 2025, dar şi cu optimism”, a mai spus Marius Opriş, partener Ascendis, la ZF Live, emisiune realizată cu sprijinul Orange Business