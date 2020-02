Analiză: Zece retaileri străini vor investi în România aproape 1 miliard de euro

Zece retaileri străini din comerţul alimentar vor investi, în 2020, în România aproape un miliard de euro, bani ce vor merge către deschiderea de noi magazine, către dezvoltarea depozitelor logistice proprii, către online şi digitalizarea businessurilor, conform unei analize făcută de Ziarul Financiar.

Universul de comerţ modern din România, ce numără acum circa 3.000 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, proximitate modernă şi cash&carry, va creşte cu alte aproape 400 de magazine noi. Cele mai multe vor fi magazine mici - supermarketuri şi unităţi de proximitate - deschise în spaţii închiriate, necesitând astfel investiţii pe măsură. Acestea vor purta în special branduri ce aparţin Profi şi Mega Image, aceste reţele fiind campionii expansiunii în fiecare dintre ultimii ani.

„Continuăm să ne extindem şi să ne consolidăm poziţia la nivel naţional în marile centre urbane în linie cu anul 2019. Vom deschide în total 95 de noi magazine dintre care 46 vor fi Mega Image şi 49 vor purta sigla Shop&Go. De asemenea, vom intra pe pieţe noi, respectiv în Oradea şi Sibiu“, spun oficialii Mega Image, care au deja peste 700 de unităţi pe plan local dintre care aproape 100 inaugurate anul trecut.

Cel mai extins retailer din România este Profi, cu aproape 1.200 de magazine, iar din datele ZF compania va deschide în 2020 alte peste 200. Oficialii companiei nu au anunţat planurile pentru acest an, însă declaraseră anterior că vor merge înainte cu expan­siunea cel puţin în ritmul din 2019, conform ZF.

Fiecare dintre cele două reţele va investi în medie 100 de milioane de euro în acest an, o parte din bani mergând către deschiderile de noi magazine, o parte către alte proiecte. Sumele nu au fost comunicate oficial nici de Profi şi nici de Mega Image, însă sunt estimate pe baza bugetelor anterioare.

„Vom continua investiţiile în expan­siu­ne, prin deschideri de noi magazine, dar şi în proiecte de eficienţă, atât pentru consu­ma­tori şi modul în care îşi fac cumpărăturile, cât şi în logistică. Astfel, o parte din bugetul de investiţii va fi direcţionat spre casele self chec­kout, extinderea celui de-al doilea depo­zit din Ştefăneştii de Jos, o staţie de biogaz, în software, precum şi în platforma de super­market online“, spun oficialii Mega Image, citaţi de ZF.

Cele mai mari bugete de investiţii în 2020 sunt anunţate de Kaufland şi Lidl, reţele germane deţinute de aceeaşi companie-mamă, grupul Schwarz. În ambele cazuri sumele înaintate sunt record.

„Investiţiile noastre în România vor continua şi în 2020. Vom investi 1 miliard de lei (peste 200 de milioane de euro) în acest an în crearea a aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă şi extinderea pachetelor de compensaţii şi beneficii pentru echipa noastră, în creşterea eficienţei şi sustenabilităţii lanţului de valoare, în dezvoltarea reţelei de magazine (...) dar şi în dezvoltarea colaborărilor cu furnizorii locali (...)“, spunea recent Frank Wagner, executivul german care conduce operaţiunile locale ale grupului german Lidl. Discounterul german Lidl are în România peste 260 de magazine dintre care 24 au fost deschise în 2019, cel mai rapid ritm de expansiunea de la intrarea pe piaţă. Pentru acest an sunt bugetate alte minimum 15 unităţi.

În România lanţurile de discount au deschis circa 50 de unităţi anul trecut. Mai mult, magazinele de discount şi supermarketurile vor fi motoarele de creştere ale comerţului alimentar din regiune până în 2024. În acest context şi Penny Market anunţă 20-25 de magazine noi, iar Carrefour spune că pariul în următoarea perioadă va fi pe formatul Supeco, un mix de cash&carry şi discount, şi pe supermarketuri şi magazine mici. Anul trecut francezii aproape au dublat reţeaua Supeco spre exemplu. Carrefour nu a comunicat însă oficial cifre privind planurile pe 2020.

Francezii sunt jucătorul numărul doi din piaţă după Kaufland ca cifră de afaceri, lupta la vârf fiind foarte strânsă, motiv pentru care cresc şi investiţiile. Podiumul este completat de Lidl.

Grupul german Kaufland, liderul pieţei de comerţ alimentar din România, are un buget de investiţii de 300 mil. euro pentru piaţa locală în 2020. Suma este din datele ZF cea mai mare de până acum, cu 50% peste nivelul din 2018 şi triplă faţă de alţi ani.

Banii merg către achiziţia de terenuri, tehnologii noi şi expansiune. Mai exact, compania are planificate 10 magazine noi în 2020, dar şi modernizarea a unora dintre cele 127 deja existente şi achiziţia de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară.

„Strategia pentru anul 2020 este susţinută printr-un buget de investiţii de 300 mil. euro, ce va fi direcţionat cu precădere spre achiziţia de terenuri, modernizarea magazinelor existente, tehnologii noi, expansiune şi construcţie“, spun oficialii companiei.

Reţelele de comerţ modern continuă să parieze pe România într-o perioadă în care consumul continuă să crească, deşi executivii din domeniu prevăd o temperare a ritmului faţă de 2019 când a avansat cu 7%. Totodată, comerţul tradiţional are în continuare aproape 40% din piaţă, mult peste cota din vest sunt ajunge la 10-20%. Astfel, loc de expansiune încă există.

