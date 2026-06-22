Prima pagină » Economic » ANCOM: Internetul fix a crescut de șase ori mai mult la țară decât la oraș

ANCOM: Internetul fix a crescut de șase ori mai mult la țară decât la oraș

Internetul fix a crescut, anul trecut, cu 6% în mediul rural, față de doar 1% în mediul urban, arată datrele prezentate luni de ANCOM.
ANCOM: Internetul fix a crescut de șase ori mai mult la țară decât la oraș
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 16:22, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

ANCOM a prezentat luni raportul pentru anul 2025.â

Documentul indică o maturizare a conexiunilor de internet fix, cu un creștere în mediul rural de 6% și doar 1% în mediul urban. Numărul total al conexiunilor de internet fix a depășit 7 milioane, o creștere de 3% în anul 2025.

Internet mobil: Românii folosesc în medie 0,5 GB/zi

Datele ANCOM arată că 4 din 10 conexiuni sunt Gigabit, în principal pe fondul creșterii celor cu fibră optică până în locuință/sediu (FTTH) la 5,7 milioane, iar traficul mediu lunar a ajuns la 102 GB per locuitor, o creștere de 15%.

În ceea ce privește internetul mobil, sunt înregistrate 22,3 milioane de conexiuni active, dintre care 19,5 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G. Conexiunile 5G au crescut în 2025 cu 45%, depăşind 5 milioane, iar traficul mediu lunar a fost de 14,7 GB per locuitor, o creștere de 16% în 2025, adică 0,5 GB/zi.

Statisticile arată că, în ceea ce privește telefonia mobilă, numărul cartelelor SIM rămâne constant (22,8 milioane), avansul abonamentelor (+5%) compensând scăderea cartelelor preplătite active (-13%).

Traficul de voce a accelerat ritmul de scădere anuală (-5%), ajungând la 55 de miliarde de minute, adică, în medie, 242 de minute lunar per locuitor;

Venituri în ușoară scădere

Numărul abonaților la servicii de televiziune se menține la valoarea de peste 7,8 milioane. Raportul indică o continuare a migrării abonaților de la serviciile prin satelit şi IPTV (-170 mii) către cele prin cablu (+170 mii).

ANCOM arată că veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o ușoară scădere (-0,8%) față de anul 2024, atingând o valoare de 16 miliarde lei (aproape 3,2 miliarde euro), unde internetul a contribuit cu 41% la realizarea veniturilor totale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da