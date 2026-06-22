ANCOM: Internetul fix a crescut de șase ori mai mult la țară decât la oraș

ANCOM a prezentat luni raportul pentru anul 2025.â

Documentul indică o maturizare a conexiunilor de internet fix, cu un creștere în mediul rural de 6% și doar 1% în mediul urban. Numărul total al conexiunilor de internet fix a depășit 7 milioane, o creștere de 3% în anul 2025.

Internet mobil: Românii folosesc în medie 0,5 GB/zi

Datele ANCOM arată că 4 din 10 conexiuni sunt Gigabit, în principal pe fondul creșterii celor cu fibră optică până în locuință/sediu (FTTH) la 5,7 milioane, iar traficul mediu lunar a ajuns la 102 GB per locuitor, o creștere de 15%.

În ceea ce privește internetul mobil, sunt înregistrate 22,3 milioane de conexiuni active, dintre care 19,5 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G. Conexiunile 5G au crescut în 2025 cu 45%, depăşind 5 milioane, iar traficul mediu lunar a fost de 14,7 GB per locuitor, o creștere de 16% în 2025, adică 0,5 GB/zi.

Statisticile arată că, în ceea ce privește telefonia mobilă, numărul cartelelor SIM rămâne constant (22,8 milioane), avansul abonamentelor (+5%) compensând scăderea cartelelor preplătite active (-13%).

Traficul de voce a accelerat ritmul de scădere anuală (-5%), ajungând la 55 de miliarde de minute, adică, în medie, 242 de minute lunar per locuitor;

Venituri în ușoară scădere

Numărul abonaților la servicii de televiziune se menține la valoarea de peste 7,8 milioane. Raportul indică o continuare a migrării abonaților de la serviciile prin satelit şi IPTV (-170 mii) către cele prin cablu (+170 mii).

ANCOM arată că veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o ușoară scădere (-0,8%) față de anul 2024, atingând o valoare de 16 miliarde lei (aproape 3,2 miliarde euro), unde internetul a contribuit cu 41% la realizarea veniturilor totale.