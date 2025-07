Anthropic intră pe terenul OpenAI cu soluții pentru bănci și investitori

Anthropic, un startup american din domeniul inteligenței artificiale, a anunțat marți, la New York, un nou pachet de servicii numit Claude for Financial Services, conceput special pentru a-i ajuta pe analiștii financiari să-și facă munca mai rapid și mai eficient. Pachetul combină tehnologia AI dezvoltată de Anthropic cu date furnizate de companii cunoscute precum FactSet, PitchBook și Morningstar, însă doar pentru utilizatorii care au deja abonamente la aceste servicii.

Cu ajutorul acestor unelte, analiștii pot face mai ușor cercetări de piață, pot verifica informațiile legate de investiții și pot lua decizii financiare mai bine documentate. De asemenea, pot redacta rapoarte, analiza portofolii sau construi modele financiare, activități care în mod normal ar dura mult timp.

Mike Krieger, cofondator al Instagram și acum director de produs la Anthropic, a explicat că firmele care nu adoptă noile tehnologii AI riscă să fie depășite de concurență. Deși este mai mică decât OpenAI, Anthropic crește rapid și a ajuns la venituri anuale estimate de 4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Datele clienților nu vor fi colectate, avantaj-cheie pentru sectorul financiar

Compania a atras deja clienți importanți din sectorul financiar, printre care Bridgewater Associates, AIG și Norges Bank. Totodată, Anthropic s-a angajat că nu va folosi datele introduse de clienți în platforma sa pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, un angajament esențial, mai ales în sectorul financiar, unde informațiile manipulate sunt adesea extrem de sensibile, confidențiale și cu impact major asupra pieței. Abordarea Anthropic oferă un plus de încredere, fiind, practic, un mesaj clar către instituțiile financiare: pot folosi instrumentele Claude fără riscul ca datele lor strategice să fie colectate, analizate sau replicate în afara organizației.

Această poziție plasează Anthropic printre actorii din tehnologie care prioritizează etica în AI și răspunde preocupărilor legate de transparență și protecția datelor într-un sector unde greșelile pot costa miliarde, iar compania își întărește astfel eforturile de a cuceri un loc important în piața financiară dominată de giganți precum OpenAI.

Pentru a sprijini extinderea activității, Anthropic a anunțat angajarea lui Paul Smith în rolul de director comercial, care vine din poziția de executiv la ServiceNow, companie americană specializată în automatizarea proceselor digitale din marile organizații.