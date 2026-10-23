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Ar putea aurul să se ieftinească precum diamantele de laborator? O companie americană susține că a reușit să transforme mercurul în aur stabil

O companie americană susține că a reușit să transforme mercurul în aur stabil, folosind tehnologia fuziunii nucleare, într-un experiment care ar fi depășit de zece ori rata de producție atinsă de CERN.
Ar putea aurul să se ieftinească precum diamantele de laborator? O companie americană susține că a reușit să transforme mercurul în aur stabil
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
23 oct. 2026, 10:40, Economic
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Marathon Fusion, un start-up din San Francisco, a anunțat miercuri, 21 octombrie, că a obținut aur prin transformarea nucleară a mercurului, într-un experiment desfășurat luna trecută, scrie Euronews. Compania afirmă că rezultatul depășește de zece ori recordul stabilit anterior de CERN, organizația europeană care operează cel mai mare accelerator de particule din lume. Rezultatul nu a fost însă validat independent, iar cantitatea de aur produsă și costurile experimentului nu au fost făcute publice

Cum ar fi reușit cercetătorii să transforme mercurul în aur

Metoda prezentată de Marathon Fusion folosește neutroni generați prin reacții de fuziune nucleară. Aceștia sunt direcționați către mercur, provocând transformări în structura nucleelor atomice. Procesul poate produce un izotop radioactiv care, prin dezintegrare, se transformă în aur stabil.

Spre deosebire de experimentele alchimiștilor medievali, metoda nu presupune reacții chimice obișnuite, ci modificarea structurii nucleului atomic. Marathon Fusion dezvoltă sisteme destinate viitoarelor centrale de fuziune nucleară, tehnologie care urmărește obținerea energiei prin unirea nucleelor atomice.

Compania a fost fondată în 2023 de Kyle Schiller și Adam Rutkowski, fost inginer la SpaceX. Printre investitorii săi se numără Breakthrough Energy, rețeaua de investiții în tehnologii climatice fondată de Bill Gates, și grupul minier Anglo American.

CERN a produs deja aur, dar cantitatea era aproape imposibil de observat

Transformarea artificială a unui element în aur nu este o premieră absolută. În mai 2025, cercetătorii de la CERN au anunțat că acceleratorul Large Hadron Collider a produs nuclee de aur în timpul unor interacțiuni între nuclee de plumb.

Prin îndepărtarea a trei protoni din nucleul de plumb, care conține 82 de protoni, cercetătorii au obținut nuclee de aur, care au 79. În perioada 2015–2018, experimentul a generat aproximativ 86 de miliarde de nuclee de aur. Cantitatea totală a fost de numai 29 de picograme, echivalentul a 0,000000000029 grame.

CERN produs deja aur artificial în laborator. Imagine ilustrativă. Sursa foto: X

În plus, nucleele de aur create în accelerator au existat doar pentru o fracțiune infimă de secundă, înainte de a se dezintegra în urma interacțiunilor cu echipamentele. Marathon Fusion susține că metoda sa produce aur stabil la o rată de zece ori mai mare, dar nu a prezentat suficiente date publice pentru verificarea comparației.

Ar putea aurul de laborator să provoace o prăbușire a prețurilor?

Anunțul companiei a readus în discuție evoluția pieței diamantelor sintetice. Diamantele fabricate în laborator au aceeași compoziție chimică precum cele naturale, dar pot fi produse industrial la costuri considerabil mai mici. Potrivit analistului Paul Zimnisky, prețurile angro ale diamantelor sintetice au scăzut cu aproximativ 90–95% față de nivelurile din 2015.

Competiția a afectat și piața diamantelor extrase din mine. Grupul De Beers, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de diamante naturale, a lansat în 2018 marca de diamante sintetice Lightbox, dar a decis să o închidă în 2025.

O eventuală producție industrială de aur artificial ar putea avea implicații similare asupra pieței metalului prețios. Deocamdată, însă, nu există dovezi că tehnologia Marathon Fusion poate produce aur în cantități comerciale sau la un cost competitiv cu extracția minieră.

Ce lipsește din anunțul companiei americane

Marathon Fusion nu a precizat câte grame de aur a obținut efectiv, câtă energie a consumat experimentul sau cât ar costa producerea unui gram. Aceste informații sunt decisive pentru evaluarea potențialului economic al tehnologiei.

Chiar și o rată de producție de zece ori mai mare decât cea raportată de CERN ar putea însemna cantități extrem de mici, insuficiente pentru a influența piața mondială. Compania a mai anunțat că a depășit un record sovietic vechi de 40 de ani privind separarea izotopilor cu ajutorul unei centrifuge cu plasmă.

În prezent, Marathon Fusion construiește la San Francisco un reactor experimental, urmărind obținerea unei densități de putere ridicate. Pentru a demonstra că aurul artificial poate deveni o alternativă comercială, compania va trebui să publice rezultate verificabile privind cantitatea produsă, stabilitatea materialului și costurile procesului.

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