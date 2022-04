Asociaţia Analiştilor Financiar Bancari: Peste 85% din membrii cred că inflaţia va depăşi 8% în 2022

Principalele cauze ale creşterii inflaţiei sunt în opinia lor preţurile la energie electrică şi gaze naturale, urmate de creşterea preţurilor pentru materii prime.

Întrebaţi ”Care credeţi că este riscul de stagflaţie (inflaţie ridicată coroborata cu recesiune economică) în următoarele 12 luni”, 62% dintre analişti spun că este un risc moderat şi 27% văd un risc major.

În ceea ce priveşte rata de politică monetară la finalul anului, majoritatea participanţilor la sondaj (47%) cred că ea va fi cuprinsă între 3% şi 4%, iar un pic peste o tremie cred că va fi de 4-5%.

“Peste 85% din membrii AAFBR sunt de parere ca inflatia va depasi 8% in anul 2022 si ca exista un risc moderat spre ridicat pentru a intra in stagflatie. Rata de politica monetara este anticipata sa creasca spre 4% de catre aproape jumatate din participantii la sondaj si chiar sa tinda spre 5% de catre circa o treime din participanti, avand in vedere necesitatea contracararii inflatiei ridicate. Conform ultimei raportari a INS, inflatia a atins nivelul de 10,2% in luna martie 2022, comparativ cu martie 2021, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 2004 pana in prezent.

La momentul realizarii sondajului, peste 90% din respondenti se asteptau la o tendinta stabila sau in crestere a sanctiunilor economice cu privire la Rusia si au existat pareri polarizate in privinta procesului de accelerare a obtinerii de energie din surse regenerabile in Romania, fiind o tendinta mai mult stabila pe termen scurt.”, a declarant Daniela Ropota, Presedinte AAFBR.

Potrivit datelor colectate de AAFBR, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani va fi la finele anului undeva la 6-8%, în timp ce estimările privind cursul de schimb sunt împărţite egal între 4,95-5,05lei/euro (45% dintre analişti) şi 5,06-5,15 lei/euro (45%).

O majoritate covârşitoare a analiştilor se aşteaptă ca în 2022 creşterea economică să nu depăşească 4%, jumătate dintre participanţii la sondaj mizând pe un avans de 2-4%, în timp ce alţi 38% dintre ei sunt mai pesimişti şi estimează doar 0-2%.

La chestionar au răspuns un număr de 55 membri AAFBR în perioada 22 martie – 8 aprilie 2022.