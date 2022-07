”Athénée Palace Hilton Bucharest” devine, de la 1 ianuarie 2023, ”InterContinental Athénée Palace Bucharest”

„InterContinental Athénée Palace Bucharest” devine astfel singurul hotel din România operat sub brandul „InterContinental ®Hotels & Resorts” şi va impune noi standarde în domeniul turismului de lux. „Desemnarea noului partener pentru contractul de management al hotelului a fost un proces lung şi laborios. Am pornit acest demers încă din anul 2021 şi precizez că, mai mulţi operatori internaţionali de notorietate şi-au dorit să opereze hotelul „Athénée Palace”. După ample negocieri, derulate timp de aproximativ 6 luni, a fost semnat contractul de management cu „IHG Hotels & Resorts”, urmând ca din anul 2023, hotelul „Athénée Palace” să fie operat sub brandul „InterContinental”. De altfel, „IHG Hotels & Resorts” ne este deja partener încă din anul 1998, în baza unui contract de management şi, ulterior, a contractului de franciză, pentru hotelul „Crowne Plaza Bucharest”, deţinut, de asemenea, de ANA Hotels în Bucureşti”, afirmă proprietarul grupului hotelier „ANA Hotels”, George Copos.

Reputaţia brandului „InterContinental” la nivel global, precum şi experienţa „IHG Hotels & Resorts” de peste 75 de ani de activitate în domeniul turismului internaţional de lux, au fost doar câteva dintre motivele care au determinat managementul „ANA Hotels” să aleagă ca partener acest grup.

„InterContinental” este unul dintre cele mai importante lanţuri internaţionale de hoteluri de lux din lume şi unul dintre cele mai mari branduri globale de înaltă clasă, cu peste 200 de hoteluri din categoria „luxury”, incluzând clădiri emblematice din cele mai renumite capitale ale lumii, precum şi resorturi exclusiviste. Unele dintre cele mai faimoase hoteluri din lume operate sub acest brand de IHG sunt „InterContinental Paris - Le Grand”, „InterContinental London Park Lane”, „InterContinental New York Times Square”, „InterContinental Los Angeles Downtown”, „InterContinental Grand Stanford Hong Kong”.

Rebranding-ul „Athénée Palace” va fi un proces de tranziţie laborios şi va fi susţinut atât de echipa hotelului, care este una foarte performantă şi care rămâne stabilă, cât şi de specialiştii noului operator IHG. „Pentru că trăim într-o perioadă a digitalizării, trecerea de la un operator la altul va fi treptată, fără a fi resimţită de clienţi.”, subliniază George Copos.

„Dotările hotelului, atât cele din camere, cât şi cele din spaţiile publice, precum restaurantele şi sălile de conferinţe, se vor situa la cele mai ridicate standarde de operare ale grupului „InterContinental” şi necesită un amplu proces de investiţii. În toată această perioadă de tranziţie hotelul rămâne deschis clienţilor”, adaugă proprietarul „ANA Hotels.

Investiţiile în restaurarea clădirii istorice „Athénée Palace” depăşesc 40 milioane de euro şi au ca obiectiv creşterea nivelului de confort şi alinierea sa cu marile hoteluri de lux din lume.

În cadrul procesului de renovare au fost folosite cele mai noi tehnologii din domeniu, materiale naturale de o calitate superioară, acordându-se o mare atenţie eficienţei energetice a clădirii şi mediului înconjurător. Amplul proiect de modernizare a început în anul 2020 şi s-a derulat în două etape. Prima fază a renovării s-a finalizat în vara anului 2021 şi a vizat renovarea celor 132 de camere ale ”Aripii Noi”, iar cea de-a doua fază a reabilitării a avut ca obiectiv faţada hotelului şi cele 151 de camere din „Aripa Istorică”, construită în 1914. Renovarea camerelor şi a faţadei s-a încheiat, iar lucrările la spatiile publice se vor finaliza până la sfârşitul anului (recepţia hotelului, Lobby, Café Athénée, Club Lounge, sălile de conferinţe).

Hotelul „Athénée Palace”, parte integrantă a grupului hotelier „ANA Hotels”, are o istorie de 108 ani şi este unul dintre simbolurile istorice şi arhitecturale ale Bucureştiului.

Hotelul „Athénée Palace” face parte din cel mai mare grup hotelier privat românesc, „ANA Hotels”. Compania deţine şi operează de asemenea hotelurile „Crowne Plaza Bucharest”, trei unităţi hoteliere la Poiana Braşov – Ana Hotels „Sport”, „Bradul” şi „Poiana”, şi „Ana Hotels Europa”, care include şi centrul SPA „ANA Aslan Health Spa” din Eforie Nord.

Brandul „InterContinental Hotels & Resorts” face parte din renumitul grup „IHG Hotels & Resorts” (IHG), lider internaţional în domeniul ospitalităţii, având peste 6.000 de proprietăţi hoteliere cu peste 880.000 de camere în aproape 100 de ţări şi 1.800 în curs de dezvoltare, 17 branduri şi unul dintre cele mai mari programe de loialitate hotelieră din lume, IHG One Rewards.

Colecţia de branduri include:

Luxury & Lifestyle : Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

Premium : voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

Essentials : Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

Suites : Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

InterContinental Hotels Group PLC este holdingul grupului şi este înregistrat în Anglia şi Ţara Galilor. Aproximativ 325.000 de oameni lucrează în hotelurile şi birourile corporative ale IHG la nivel global.