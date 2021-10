Avertisment: În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate

Asigurările obligatorii şi facultative de locuinţă au ajuns în primul semestru (S1) din 2021 la subscrieri de 275,9 mil. lei, cu 10,6% mai mult comparativ cu S1/2020, potrivit raportului ASF. Astfel, gradul de cuprindere a asigurărilor de locuinţă se află în continuare la un nivel scăzut, respectiv 20%.

Preţul unei poliţe PAD are un preţ standard bazat pe două tipuri de locuinţe. Pentru locuinţele de tip A, preţul este de 10 euro pe an, în timp ce pentru locuinţele de tip B tariful este de 20 de euro. Pentru poliţele facultaltive de locuinţă, preţul mediu la nivelul pieţei este de 50 de euro pe an.

Având în vedere un număr al locuinţelor de 9,15 mi­lioane în România în 2021 şi un număr de contracte al asigurărilor obligatorii de 1,8 milioane în S1/2021, mai bine de 7 milioane de locuinţe sunt neasigurate în România.

Din volumul primelor subscrise pe tot segmentul asigurărilor de locuinţă, circa 70% sunt subscrieri pe zona asigurărilor facultative de locuinţă, însemnând o valoare de 191,5 mil. lei, cu 11% mai mult faţă de S1/2020, în timp ce avansul asigurărilor obligatorii de locuinţă a fost de 9,6%, până la subscrieri de 84,3 mil. lei.