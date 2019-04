Banca Americană Merrill Lynch: 13% dintre companiile lumii sunt catalogate drept „zombi”. Ce fac aceste afaceri pentru a se menţine „în viaţă”

Ultimul deceniu, marcat de rate foarte scăzute ale dobânzilor, a dus la apariţia aşa-numitelor companii „zombi”, numărul acestora, în economiile avansate, situându-se, anul trecut, la 536, sau 13% din total, potrivit Băncii Americane Merrill Lynch, citată de CNN.

Numărul este surprinzător, dat fiind faptul că economia globală a fost puternică în 2018. De fapt, numărul companiilor „zombi” constatat în prezent nu este departe de cel maxim înregistrat în timpul marii recesiuni din perioada anilor 2007 - 2009, a afirmat Bank of America (BofA). „În perioada respectivă, această situaţie era de înţeles, pentru că profiturile tuturor se prăbuşeau”, a declarat Michael Hartnett, strategul principal al investiţiilor al BofA.

Aşadar, care este scuza de data aceasta? Economiştii dau vina pe perioada actuală, marcată de rate extrem de scăzute ale dobânzilor.

Ratele scăzute încurajează investitorii să se orienteze inclusiv către companii mai riscante. Rezerva Federală a menţinut dobânzile la valoarea zero pentru aproape un deceniu, pompând în bilanţuri până la 4.500 de miliarde de dolari. „Bancile centrale au împins ratele dobanzilor la zero. De aceea, nimeni nu poate intra in faliment”, a adăugat Harnett.

Deşi Rezerva Federală a sporit, în mod constant, ratele dobânzilor, de la începutul anului 2015, recent şi-a făcut cunoscute planurile de a opri majorarea ratelor, din cauza încetinirii creşterii economice. Bancherii centrali din Europa şi Japonia sunt, de asemenea, nevoiţi să ridice valorile ratelor dobânzilor din zona negativă în care se află.

Companiile de tip „zombi”, risipitoare

Împrumutul banilor, în special la rate ale dobânzii accesibile, nu este deloc un lucru rău. Adăugarea acestora permite companiilor să investească în viitor, prin construirea de noi fabrici, achiziţionarea de echipamente, angajarea lucrătorilor şi cercetarea produselor de generaţie următoare.

Cu toate acestea, companiile de tip „zombi” sunt risipitoare: „sunt menţinute pe linia de plutire companii care nu ar trebui să se regăsească în mediul de afaceri”, a spus Hartnett. „Aceste cmpanii folosesc resurse - cum ar fi capitalul sau forţa de muncă - care ar putea fi folosite mai eficient în altă parte”. Pentru a se menţine „în viaţă”, companiile „zombi” au nevoie de sume din ce în ce mai mari. Un document întocmit de Banca Reglementelor Internaţionale relatează faptul că această tipologie de companii a câştigat teren, treptat, de la sfârşitul anilor 1980, o perioadă profund marcată de rate scăzute ale dobânzilor. Deşi, în acea perioadă, doar 2% dintre companiile ce activau în cadrul economiilor avansate erau „zombi”, procentul a urcat la 12%, în 2016. Şi, în loc să depăşească această etapă sau să iasă definitiv de pe piaţă prin faliment, aceste companii persistă în această stare pentru mult timp. Fenomenul nu este sănătos prin prisma modului în care acesta seacă de resurse restul economiei, dar nu ar putea deveni o problemă atâta timp cât ratele dobânzilor rămân mici. Lucrurile s-ar agrava în cazul în care şomajul şi lipsa de lucrători calificaţi ar face ca salariile să crească rapid. Acest lucru va forţa Rezerva Federală să reia cursurile agresive ale ratelor dobânzilor.



„Dacă inflaţia începe să crească, atunci aceste companii vor reprezenta o problemă mult mai mare”, a mai spus Hartnett, de la BofA.

Raportul privind locurile de muncă din SUA pentru luna martie va fi publicat vinerea aceasta, oferind o mai bună înţelegere asupra creşterii salariilor. Economia Statelor Unite a acumulat doar 20.000 de locuri de muncă suplimentare în februarie, un număr surprinzător de scăzut. Economiştii vor urmări să vadă dacă este vorba despre o fluctuaţie unică sau parte a unei tendinţe mai largi.

Parlamentarii britanici au respins, vineri, a treia oară acordul premierului Theresa May cu privire la Brexit, fapt ce a condus la extinderea incertitudinii politice şi economice a ţării. Această respingere sporeşte şansele pentru o mai lungă amânare a Brexit sau pentru ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără un acord, pe 12 aprilie. Parlamentul va organiza o a doua sesiunea de vot cu privire la alternativele acordului, luni.

După un sfârşit dezastruos al anului 2018, din punct de vedere economic, acţiunile au înregistrat unul dintre cele mai bune primele trimestre: indicatorul S&P 500 a crescut cu 13%, cel mai bun trimestru al acestuia, din anul 2009. Acest lucru ar putea duce la creşterea optimismului pentru cel de-al doilea trimestru, chiar şi după ce piaţa de obligaţiuni din SUA a înregistrat o recesiune.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.