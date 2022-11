Becali are planuri mari în agricultură: vrea business integrat - cereale, oi, industrie alimentară

În perioada 2023-2027, România va avea la dispoziţie fonduri europene pentru dezvoltarea în mediul rural de peste 15 mld. euro prin noul Plan Naţional Strategic (PNS), astfel că Becali îşi doreşte să atragă circa 3-5 mil. euro pentru investiţii. Totuşi, el menţionează că s-a bazat pe potenţialul actual al terenului atunci când a semnat contractul.

„M-am consultat cu anumiţi oameni înainte să iau terenul şi am făcut socoteala că acum pot produce 7-8 tone de cereale per hectar şi orice se întâmplă în lume, rămân cu bani din agricultură, pentru că fac un milion de euro anual (dacă ar exista fluctuaţii mari ale preţurilor ce­realelor pe bursă din diverse cauze – n. red.)“, a precizat Becali.

La nivel naţional, România a avut în 2021 o producţie medie de porumb de 5,8 tone/hectar şi o producţie de grâu de 5,4 tone/hectar, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Eurostat şi Comisia Europeană. Producţia medie de grâu sau porumb obţinută de o suprafaţă neirigată este de 6-8 tone/hectar, însă de pe o suprafaţă irigată, într-o fermă în care este implementată şi tehnologia, pro­ducţia poate trece de 10 tone/hectar şi chiar să ajungă la 20 tone/hectar în cazul porumbului. Astfel, câştigul fermierilor per hectar variază între 100 şi 500 de euro.

O altă explicaţie pentru care Becali îşi doreşte să aibă randamente agricole mari ar fi şi pentru a-şi plăti arenda acordată celor de la ADS pentru teren, aproape dublă faţă de media pieţei. Spre exemplu, dacă în piaţă arenda variază între 800 şi 2.500 kg grâu la hectar, el a dat 2.433 de kilograme la hectar pentru a obţine 755 de hectare de teren agricol şi 94,6 hectare de teren neagricol.

„Arenda pe care am dat-o este peste media pieţei, pentru că eu când vreau să iau ceva, iau. Dacă mă duc la o licitaţie, mă duc să câştig. Când m-am dus acum 40 de ani la o licitaţie cu Hagi şi am licitat pentru o maşină, i-am zis că şi dacă pierdem 10.000 de euro, plecăm învingători. Diferenţa dintre atunci şi acum este că acum îmi permit să plătesc mai mult. (...) Această investiţie nu am făcut-o pentru mine, că eu vreau doar să mă duc să văd cum pasc oile, asta mă face fericit. Vreau să câştige oamenii din zonă, să aibă ce să muncească, numai să vrea“, a mai spus Gigi Becali.