Beyond Meat, primul burger din plante care a făcut senzaţie la lansare, vine în România. Puţină lume ştie că Bill Gates a fost acţionar al companiei

Grupul Nordic Food, distribuitor de bunuri alimentare, care are un portofoliu format din peste 80 de branduri internaţionale, circa 2.000 de produse prezente pe rafturile magazinelor, dar şi în bucătăriile cofetăriilor şi restaurantelor, îşi extinde portofoliul cu un nou brand: Beyond Meat. Beyond Meat este primul burger din plante care a făcut senzaţie la lansare şi puţină lume ştie că în spatele companiei cel mai mare investitor este Bill Gates, co-fondatorul Microsoft Corporation.

Burgerul va fi pus pe piaţa din România începând de mâine, 2 noiembrie, la restaurantul Moki din nordul Capitalei, parte a grupului Nordic. Beyond Meat este singurul burger din lume care arată, se găteşte şi satisface gustul precum carnea de vită, dar este complet din plante, fără organisme modificate genetic (GMO), soia sau gluten, potrivit reprezentanţilor companiei. În plus, este prietenos cu mediul, deoarece pentru a produce un burger Beyond Meat se consumă cu 99% mai puţină apă, cu 90% mai puţine emisii de gaze cu efect de seră, cu aproape 50% mai puţină energie şi cu 93% mai puţin teren.

Beyond Meat este o companie listată pe Wall Street – cea mai puternică piaţă de capital din lume. Acţiunile se tranzacţionează la 5,97 dolari pe unitate, în scădere cu nu mai puţin de 52% anul acesta. Declinul a venit în contextul rezultatelor financiare în scădere – vânzări mai mici cu 30% în trimestrul încheiat în iunie 2023, şi pe fondul perspectivelor slabe pentru restul anului. Compania are o capitalizare de 384 mil. dolari. În urmă cu cinci acţiunile se tranzacţionau la 230 de dolari pe unitate.

Compania a avut venituri de 100 mil. dolari în al doilea trimestru din 2023, minus 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, şi o pierdere de 53,5 mil. dolari faţă de o pierdere de 97 mil. dolari. Scăderea veniturilor a fost determinată de o scădere de 23,9% a volumului de produse vândute pe fondul cererii slabe, în special pe segmentele de vânzare cu amănuntul şi de servicii alimentare din SUA. În prima jumătate din 2023 compania a avut venituri de 194 mil. dolari, minus 24%, din care în SUA a vândut de circa 120 mil. dolari. Pierderile au fost de 112 mil. dolari faţă de 197 mil. dolari în S1/2022.

Bill Gates, probabil cel mai faimos miliardar american, a fost unul dintre acţionarii şi susţinătorii Beyond Gates. Însă Gates, cofondator al gigantului Microsoft, şi-a vândut toate cele aproape 100.000 de acţiuni în ultimele luni din 2019, când acestea se tranzacţionau între 70 şi 140 de dolari. Printre acţionarii Beyond Meat se numără fonduri administrate de Vanguard, Geode Capital, dar şi fondatorul Ethan Brown, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi alţii.

Bazele grupului Nordic au fost puse în urmă cu trei decenii de trei antreprenori români. Firma Nordic Import Export a fost înfiinţată în 1994 şi acum grupul s-a extins şi are trei divizii de business: retail, HoReCa şi cofetării, iar cifra de afaceri generată este de 48,2 mil. euro, cu 230 de angajaţi. Până în prezent, grupul s-a bazat pe distribuţia în România a diferite branduri internaţionale de larg consum. Compania are un portofoliu format din zeci de mărci, printre care Heinz, Dole, Cheerios, Costa d’Oro, Meggle sau Zanetti.