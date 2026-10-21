Black Friday 2026: 7 din 10 români vor să cumpere. Pe ce vor bărbații să cheltuiască banii și ce preferă femeile

Conform studiului MKOR „Black Friday Trends 2023-2026”, realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, 70% dintre respondenți intenționează să cumpere de Black Friday în acest an, față de 62% în 2025 și 57% în 2023 și 2024.

Ce vor să cumpere românii de Black Friday

Electrocasnicele și electronicele sunt în fruntea preferințelor atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Categoria este menționată de 55% dintre femeile care intenționează să cumpere și de 47% dintre bărbați.

Produsele IT&C, precum telefoanele, laptopurile și smartwatch-urile, sunt pe lista a 44% dintre bărbați, comparativ cu 29% dintre femei. Diferența este și mai mare în cazul jocurilor video și al produselor de gaming, dorite de 19% dintre bărbați și 6% dintre femei.

În schimb, cosmeticele, parfumurile și produsele de îngrijire sunt preferate de 37% dintre femei și 17% dintre bărbați. Tot 37% dintre femei intenționează să cumpere haine, încălțăminte și accesorii, față de 24% dintre bărbați.

Produsele pentru casă sunt pe lista a 30% dintre femei și 17% dintre bărbați, în timp ce produsele auto și moto sunt menționate de 14% dintre bărbați și 3% dintre femei.

Bugetul mediu, de aproximativ 2.100 de lei

Cei care intenționează să cumpere de Black Friday au declarat un buget mediu de circa 2.100 de lei. Suma este apropiată de cea din 2025, când bugetul mediu declarat a fost de 2.046 de lei, dar sub nivelul din 2024, de 2.179 de lei. Comparația este orientativă, deoarece formularea întrebării s-a schimbat în 2026.

Potrivit studiului, 86% dintre cei care vor să cumpere și-au stabilit deja bugetul. Pentru jumătate dintre aceștia, principalul reper îl reprezintă banii disponibili, iar 43% spun că prețul produselor contează în decizia de cumpărare.

Cumpărăturile online câștigă teren

Șase din zece români care intenționează să cumpere de Black Friday vor să facă achiziții exclusiv online, față de 47% în 2025. În schimb, doar 8% plănuiesc să cumpere exclusiv din magazinele fizice, comparativ cu 12% anul trecut.

Datele istorice din studiu arată că ponderea celor care au declarat ulterior că au cumpărat de Black Friday a fost mai mare decât intenția exprimată înaintea evenimentului. În 2025, 79% au spus că au făcut achiziții, față de o intenție de cumpărare de 62% înregistrată în studiul din acel an.

Separat, datele NETOPIA Payments arată că volumul total al plăților procesate în ziua de Black Friday 2025 a crescut cu 19% față de 2024. Valoarea medie a unei plăți cu cardul a fost de 400 de lei, cu 60% peste media anuală.