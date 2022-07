BNR a majorat dobânda de politică monetară la 4,75%, de la 3,75%

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, precum şi majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an.