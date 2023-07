BNR menţine dobânda de politică monetară la 7% pe an

BNR a decis miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, a dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,% pe an, informează Ziarul Financiar.